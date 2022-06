A micrófono abierto, el blooper de diputados sanjuaninos

El particular trance quedó registrado en la transmisión en vivo que se realiza de cada sesión, vía YouTube. En el video se puede ver el tumulto por los festejos, en el ingreso al recinto de la Legislatura, que protagonizan las autoridades del Ministerio de Turismo y otros referentes del sector, quienes se abrazan y se saludan con casi todos los legisladores que se alejaron de sus bancas para ser parte de la celebración, pese a que no había sido definido ningún receso, como se acostumbra en estos casos.

Blooper Cámara de Diputados San Juan

Así, Cabello intenta seguir con el orden del día y se lo comenta al secretario Legislativo, Nicolás Alvo, que con la sobriedad que lo caracteriza, se muestra un poco inquieto por el caos e incluso le toma el brazo al líder de la CGT y legislador del PJ para que apure el trámite. Cabello hace muecas, primero con cierta picardía y luego con molestia. Le hace un gesto con los brazos extendidos a Alvo como advirtiendo que nadie le hace caso.

Los segundos pasan lento y algunos legisladores vuelven a sus asientos. No así el representante de Jáchal, Jorge Barifusa, que era justo el que debía reiniciar la alocución como informante del proyecto que seguía en el orden del día. En cierto momento de confusión, porque Cabello abría y cerraba el micrófono de a ratos, se escucha que dice: "Señores diputados, por favor sirvansé volver a las bancas, tenemos que seguir con el asunto segundo". Pero no silencia el aparato y se oye todo lo demás: "No podemos. Barifusa, ya está, ya hizo joda ya Barifusa". El mensaje se dio porque este último le hacía señas con la mano de que necesitaba tiempo, dando a entender que requería hablar por teléfono, e incluso se lo ve irse raudamente pese a que no había sido autorizado.

La desafortunada frase retumbó en el recinto y al parecer alguien se percató y volvió a darse el silencio. Se tuvo que activar el timbre que llama a sus lugares a los diputados, mientras las autoridades seguían con ademanes y palabras sueltas: "presidente continuemos por favor", increpa una voz de un legislador desde la zona de la oposición.

collage cabello 2.jpg

"¿Quién falta, dónde está Barifusa? Que pierda Barifusa. Busquenmé a Barifusa", se oye a Cabello decir en medio del desorden. Tomó un rato más que se desalojara la sala de los alegres visitantes y que los legisladores volvieran a lo suyo. "Tiene la palabra el 'corredor' Barifusa", apunta Cabello aludiendo al tranco rápido del jachallero para abordar su obligada oratoria.

"Gracias señor presidente, nos vamos a organizar", expresa Barifusa, agitado, con una risita incómoda con aires de disculpa y ya listo para entrar en tema. Mientras, Cabello lo mira atento con una mueca ambigua que solo debe entenderse entre peronistas. Y así continuó la sesión.