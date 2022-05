A Alberto no le iría bien en San Juan, ¿cuántos lo votarían?

Declaraciones ¿Sí o no?: ahora Alberto dice que no piensa en la reelección

Tras conocerse las intenciones de Fernández de renovar su ciclo en el sillón presidencial, Tiempo de San Juan realizó un relevamiento entre sus lectores donde una amplia mayoría expresa que no lo brindaría su apoyo durante el 2023. Del total de los consultados sanjuaninos, el 66,8% respondió que no le brindará su apoyo votándolo en las próximas elecciones; mientras que solo el 25,5% de los sanjuaninos consultados si renuevan su confianza y consideran votarlo. Hay un mínimo porcentaje de indecisos, que ronda el 7,9% que no tienen definido si lo votarían para que sea el presidente durante cuatro años más o si darían su voto a otro candidato.