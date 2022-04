CFK, en el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas: "El mundo y la geopolítica no se dividen en buenos o malos"

En el marco de la conmemoración por el 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, Cristina Fernández de Kirchner encabezó en el Congreso un acto donde se homenajeó a los trabajadores legislativos que combatieron en el conflicto bélico contra el Reino Unido.

CFK estuvo acompañada de Sergio Massa. En su discurso, la Vicepresidenta llamó a "revisar y repensar" el sistema de defensa nacional pero no en lo "militar ofensivo" sino en lo que se refiere a sus recursos naturales, como los alimentos, la reserva de gas en Vaca Muerta y el petróleo no convencional.

"Hoy, a 40 años (del conflicto), debiéramos prepararnos para revisar y repensar nuestro sistema de defensa en este mundo donde los alimentos y las energías se convirtieron casi en un botín de guerra", por lo que "se hace necesario, imperioso, que podamos discutir políticas de Estado a partir de estas cuestiones”, explicó.

La Vicepresidenta se preguntó qué llevó a la Junta Militar a "pensar que Inglaterra no iba a reaccionar, que Estados Unidos no iba a ayudar a Inglaterra, su principal aliado global".

“Fue algo que no es solamente es privativo de esos militares, es una concepción frente al mundo y una mirada sobre nosotros mismos; es también de los civiles, de creer que el mundo se divide entre buenos y malos”, remarcó.

Finalmente, la titular del Senado dijo que “el mundo y la geopolítica no se dividen en buenos o malos, eso es para Netflix”, por lo que pidió situarse "en la realidad" del país y "desde allí mirar el mundo y tomar las decisiones".

(Foto archivo. Diario La Voz)

Qué le regaló Cristina a Alberto Fernández por su cumpleaños

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reavivó este sábado la interna del Frente de Todos, con una chicana para la vocera presidencial Gabriela Cerruti, durante el acto en el Congreso.

"Les voy a recomendar un libro que le recomendé al Presidente y que todavía no lo leyó, al presidente de la Cámara de Diputados", aclaró. "Es un libro que se llama 'Diario de una temporada en el quinto piso', que relata las experiencias del primer gobierno democrático entre el presidente Alfonsín y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Hoy se lo mandé de regalo al Presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada para el cumpleaños" lanzó.

(Fuente: Minuto Uno y Ámbito)