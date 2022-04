Habló Cristina, y hubo `palitos´para Alberto: poder, inflación y desigualdad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró las sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el cónclave que reúne a parlamentarios de Europa y Latinoamérica, en un acto que se llevó adelante en la Ballena Azul, el gran centro de convenciones que posee el Centro Cultural Kirchner, en Capital Federal.

La ex mandataria no dejó casi ningún tema de la actualidad nacional o internacional que repasar, y si bien fue más moderada que otras veces en sus alusiones hacia el presidente Alberto Fernández, no dejó de enviarle algunos mensajes.

Uno de los momentos más aplaudidos del discurso, por locales y por los extranjeros que copaban el auditorio, tuvo que ver con las relaciones internacionales, y lo que llamó “el doble estándar” para considerar la ocupación de un territorio por un país invasor. “De los cinco países que conforman con silla permanente y derecho a veto el Consejo de Seguridad de la ONU, todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional”, apuntó CFK, y recordó que "hemos denunciado el doble estándar del derecho internacional de las grandes potencias que se creen por encima de los demás".

Cristina hizo referencia a “la ocupación de nuestras Islas Malvinas", donde "los argentinos vemos ese doble estándar en nuestro propio suelo. Tenemos una base de la OTAN a 14 mil kilómetros del Reino Unido diciendo que eso no es territorio argentino".

En el capítulo donde se refería al actual rol que deben ocupar los Estados, cifró la primera advertencia contra Alberto Fernández: "Que te pongan la banda y te den un bastón no es poder, y ni te digo si además no se hacen las cosas que hay que hacer".

Analizó que para terminar con la desigualdad en el mundo hay que poner en cuestionamiento el sistema actual de gobierno y de representación dentro de las democracias occidentales, y consideró clave definir "si este proceso capitalista que se da en todo el mundo, de China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes del Estado”.

Y aquí muchos vieron otro dardo para Alberto, al analizar que la desigualdad es producto “de decisiones políticas o de la falta de decisiones políticas"

La justicia en Latinoamérica y el Lawfare también tuvieron su momento, cuando Cristina denunció la existencia de la actuación del "partido judicial contra los gobiernos nacionales y populares".