¡Yo quiero ring side! Imperdible pelea entre Santiago Cúneo y Christian Martin, con la guerra de fondo

El periodista y ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Santiago Cúneo, y Christian Martín, el ex jugador del CASI, que está radicado en Inglaterra hace años, tienen una sola cosa en común: son enormes.

Martin tiene la potencia lógica de un pilar de rugby, y llego a competir en el torneo buscando al hombre más fuerte del mundo en 2005.

Cúneo, dicen, es un experto en lucha cuerpo a cuerpo y tiene un pasado con instrucción militar de Comando.

Por lo demás, están en las antípodas. Martin cubre la tragedia de la guerra con una fuerte impronta anti rusa, mientras que Cúneo se considera, prácticamente, un soldado de Putin.

Cúneo, en el programa que tiene en su canal, criticó la postura "vendepatria" y pro OTAN de Martín, que le respondió que "ese es un salame, no le voy a dar cabida al estúpido ese. Cuando vuelva a Buenos Aires, si es que vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar”.

"Hay mucho bocón, ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón, un pancho, no le da el cerebro a ese, esta gaga. Es envidia seguramente, a mí me va bien y a él le va mal", agregó.

“Debe ser un mal tipo además ese, no le den bola, no hay que darles bola a los salames, hay que combatir a los estúpidos siendo diferente”, concluyó.

¿Qué había dicho Cúneo para provocar la respuesta de Martin, con la promesa de las trompadas disfrazadas de "visita" incluidas? La verdad es que el conductor nacionalista no había estado suave, al punto de asegurarle que no se cruce al lado ruso porque ya había repartido su foto "entre combatientes chechenos", que son una especie de cuerpo de elite de Putin, dedicado a "tareas especiales".

“Primero voy a mostrar quien sos, gordo idiota, estúpido, cagon, maricon, tarado, traidor a la patria e inglés de mierda. Que se hace llamar vikingo, sabes que… chupame la pija boludo, acá somos todos criollos”, comenzó, con poco protocolo.

“¿En qué piensa esta basura inglesa?, en el culo de las ucranianas. ¿Están buenas las ucranianas? ‘ de lo mejor de Europa’. Para él las ucranianas son un paquete cogible. Las ucranianas no son seres humanos que padecen la guerra y que sufren. Te recuerdo bobo, que cuanto más pesas, más rápido te caes (...) Gordo cagon, kelper de mierda", siguió.

Mirá la polémica completa.