El reelecto Eduardo Cabello, a Tiempo de San Juan: "En la CGT no hay grietas"

Este miércoles, en plenario, la Delegación Regional de San Juan de la Confederación General del Trabajo renovó autoridades. Eduardo Cabello reeligió al frente de la central obrera. Tuvo el apoyo de 63 gremios que completaron los 85 puestos en la lista única. La militancia gremial acudió a las inmediaciones de la sede ubicada por calle España y respaldaron al hombre fuerte del sindicalismo local, que pasará otros cuatro años como timonel cegetista y acumulará dieciocho, pues empezó en 2008. A Tiempo de San Juan le dijo, en el ingreso al acto eleccionario: "En la CGT no hay grietas" e hizo alusión a la negativa de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) a participar de la comisión directiva.

Era casi un hecho, este medio lo anunció hace una semana, el dirigente justicialista Cabello reeligió pese a algunas desavenencias con Upcn y otros sindicatos menores. Presentó la lista de unidad que también fue respaldada a nivel nacional. De hecho, encabezó el congreso el delegado normalizador del Interior de la CGT, Horacio Otero, designado por el triunviro Antonio Caló. De manera que se puso en regla la central obrera sanjuanina. Es la tercera en el país en concurrir a elecciones y la primera que hizo gala de unidad. "Ha sido un trabajo consensuado con los compañeros, por todos ellos, se armó una comisión y entre ellos mismos se han ido eligiendo, buscando el mejor lugar", indicó.

Acto seguido, resaltó que esta es una demostración de fuerza de cara a los comicios provinciales de 2023. "La idea es seguir trabajando y seguir apoyando a nivel provincial a nuestro líder del Partido Justicialista, Sergio Uñac", dijo.

También se refirió a la ausencia de Upcn al plenario, algo que era sabido, no sólo porque el secretario General, José Villa está internado en Buenos Aires con una situación de salud delicado, sino por diferencias que tuvieron en el pasado. Cabello, que además es pastor evangelista, diputado provincial y tercer hombre en la sucesión de poder del Gobierno sanjuanino, aclaró que habló con el secretario Adjunto de Upcn, Gabriel Pacheco. "Es un caso personal y puntual, no se van a ir de CGT, van a estar trabajando adentro, el mensaje es que somos trabajadores y ellos seguro que nos van a seguir aportando cosas. En la CGT no hay grietas. Puede haber puntos de vista diferentes, pero no grieta", explicó.

La columna vertebral del armado de la CGT de San Juan son sindicatos de peso y con vinculación a la minería, que es la actividad eje de la provincia. Cabello está secundado por Víctor Menéndez, del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicios (Suoes), y le sigue Iván Malla, de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma). El reelecto titular cegetista también mejoró el puesto de Camioneros en el organigrama. En cuarto lugar está Ricardo Cardozo, del Sindicato de Trabajadores y Obreros del Transporte Automotor de Cargas (Stotac). Así lo anticipó este diario en la antesala al plenario.

El acto peronista en sí mismo no fue el operativo clamor que se esperaba, pues no vino el triunviro Pablo Moyano como habían anunciado, que ahora vendrá el jueves próximo. Sí participaron militantes sindicales, principalmente de Camioneros, que tuvo un rol protagónico. Asimismo, manifestaron su adhesión a la figura de Cabello, militantes gastronómicos, de la televisión, de los plásticos, y ladrilleros.

Con este resultado, quedaron atrás las quejas que recorrieron los pasillos gremiales durante la semana pasada. Se cumplió lo que dijo una alta fuente: "Nadie se le va a animar".