¿Vendrá Gabriel Boric a San Juan?: 5 hechos que abren esperanzas

La llegada al poder del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, tiene alto impacto en San Juan. La gestión de Sergio Uñac tiene depositadas en él todas las ilusiones para revivir un proyecto que promete cambiar la economía no solo de la Provincia sino también de la Región como es el túnel de Agua Negra.

Ahora que Boric acaba de anunciar que "estoy en condiciones de decir que he hablado con el presidente Alberto Fernández para que nuestra primera visita sea a Argentina" y a la par remarcó que "le he pedido al presidente Fernández que el viaje no solo sea a Buenos Aires, sino que también podamos visitar una provincia del interior", en la casona de calle Paula Albarracín de Sarmiento tomaron nota de esto último. ¿Boric elegirá San Juan para llegar en esa gira inaugural?

Uñac en Chile el viernes pasado se reunió con García.

Más allá de que hay muchas especulaciones, lo único que dejaron trascender desde La Moneda es que el viaje se planea para la primera semana de abril. Y se develaron algunos de los temas a tratar: el intercambio de gas, la cooperación en materia de derechos humanos, la igualdad de género, juventudes, minorías y el cuidado del medio ambiente. Nada dice ahí de obras binacionales y de llegar en persona a San Juan, pero hay algunos hechos recientes que abren expectativas y alimentan esperanzas en la administración uñaquista. A saber:

Hecho 1: Antes de asumir, el titular del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) Juan Carlos García ya tenía en carpeta el proyecto del túnel de Agua Negra que une San Juan con Coquimbo, planteado por su par argentino Gabriel Katopodis. Al menos eso dijo el funcionario de Alberto Fernández días atrás, en el acto de los 90 años de Vialidad Nacional que se hizo en suelo sanjuanino.

Hecho 2: Sergio Uñac fue el único gobernador invitado por Casa Rosada para formar parte de la exclusiva comitiva que estuvo en el acto de asunción del nuevo presidente chileno Boric.

Hecho 3: En Viña del Mar, el sanjuanino también participó de una recepción y almuerzo que ofreció Gabriel Boric a los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio presidencial de Cerro Castillo, con motivo de la ceremonia de asunción. Allí, Uñac se reunió con el ministro nacional chileno, García, para refrescarle el proyecto del túnel de Agua Negra y la pavimentación de todo este paso internacional.

Hecho 4: En la previa a la asunción y luego del acto, el gobernador usó las redes para poner en el tapete -y que sea visto por todos- su relacionamiento temprano con la gestión boricista. "Quiero saludar al nuevo Gobierno del hermano país de #Chile, encabezado por su presidente @gabrielboric. Desearles el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que hoy comienza. La democracia latinoamericana continúa fortaleciéndose". Y también posteó una foto de su cónclave con García, acompañado de una descripción que marca como eje el túnel: "Dialogamos sobre la importancia de seguir profundizando las relaciones bilaterales y sobre el desarrollo de diferentes proyectos conjuntos, como el Túnel de Agua Negra y la pavimentación de este paso internacional".

Hecho 5: Tras esa reunión con el pocitano, el chileno titular del MOP puso en relevancia los proyectos regionales -entre los que se encuadra el túnel de Agua Negra-, al armar junto a los gobernadores y gobernadoras una agenda de trabajo. No trascendió si la coquimbana Krist Naranjo mencionó el proyecto que la une con los sanjuaninos, pero el interés del ministro por meterse en la problemática federal resulta muy interesante para motorizarlo.

Es verdad que así como hay hechos que esperanzan hay otros que no tanto. Uno de ellos es que en el concierto de provincias a visitar, tan extenso como la geografía argentina, podría elegir cualquier otra, con muchos fundamentos.

Todavía está fresco el aireado reclamo del gobernador mendocino Rodolfo Suárez por el "destrato" de Alberto Fernández al no invitarlo al acto de asunción. Si bien la vecina provincia tuvo como representante en la comitiva a la diputada del Frente de Todos, Liliana Paponet, Suárez no disimuló su malestar y lo invocó en una carta enviada al propio Boric donde denuncia que no había sido invitado por el Presidente argentino. Allí, el mendocino remarca que Mendoza constituye "la más importante vía de comunicación terrestre entre ambas naciones". Y se muestra totalmente a disposición para "encarar en conjunto todas las acciones que permitan afianzar este vínculo, modernizando y agilizando la fluidez vehicular, como principal puerta de salida del Mercosur hacia el Pacífico". Es decir, trató de hacer lo que hizo Uñac, pero en vez de personalmente lo consiguió por escrito.

¿Qué pasa si Boric viene a San Juan? Ya eligiendo Argentina como primer destino al inicio de un mandato que promete cambiar profundamente la política de Chile, Boric da una señal fuerte de qué rumbo le quiere dar a las acciones por la integración entre las naciones hermanas. Si llega a San Juan será la ratificación de que el túnel podrá cobrar el envión definitivo que necesita. Claro que estos ya no son hechos sino suposiciones.