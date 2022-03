Arrancó la carrera por la sucesión peronista en Sarmiento: el apellido más fuerte, el presidente del Concejo y el designado de Mario Martín

En el interior de la provincia, el peronismo se hace más fuerte. En las últimas elecciones, de noviembre de 2021, el Frente de Todos, coalición liderada por el justicialismo, arrasó en los departamentos. Sarmiento es un ejemplo. La lista de Walberto Allende y Fabiola Aubone obtuvo el 50% de los votos, contra el 33% de Juntos por el Cambio. Una diferencia significativa, pero no azarosa.

El proyecto que actualmente conduce el distrito calero lleva décadas en el poder. Los sarmientinos eligieron un rumbo y lo sostuvieron. La cuestión es que ahora los mismos integrantes de ese proyecto están divididos. La conducción política está fragmentada entre los tres hombres que controlan aspectos clave: la intendencia, con Mario Martín; la presidencia del Concejo Deliberante, con David Mortensen; y la diputación provincial con Federico Hensel. Eso no significa que la pelea deje el barco sin timón. Todos coincidieron en que la gobernabilidad está garantizada.

Sarmiento tiene un apellido que pesa fuerte: Hensel. El actual ministro de Gobierno de San Juan, hombre de extrema confianza de Sergio Uñac, Alberto Hensel, condujo el departamento por cuatro periodos. Inició en 1995, fue reelecto en 1999, luego hubo un impasse hasta 2007, y nuevamente en 2011. Con justicia, la cualidad que más se le atribuye es la del municipalismo. En 2015, Hensel y el Partido Justicialista sarmientino decidieron que el mejor hombre para continuar la tarea al frente del Ejecutivo municipal era Mario Gustavo Martín, que había sido jefe de asesores y secretario de Gobierno de la administración saliente. Ganó esas elecciones. Y también ganó las generales de 2019. Pero empezaron las desavenencias. Esta segunda gestión que transita Martín no gustó a buena parte del justicialismo local.

En la boleta de 2019, pegado al intendente, estuvo Federico Hensel, sobrino de Alberto y hombre de militancia territorial en el departamento. Pese a su juventud, pues tiene 35 años, lo acompaña una larga experiencia. Es, para decirlo rápido, de cuna política. Y tiene ganas de conducir Sarmiento. No quiere a un designado por Mario Martín al mando del distrito. “Tenemos serias diferencias en la forma de gobernar”, dijo el diputado a Tiempo de San Juan. Que criticó que actualmente “al justicialismo le quedan muchísimas obras” que no están siendo concretadas. “Después de estar tantos años al lado de Alberto, impacta ver cómo maneja el departamento”, tiró. También agregó que “estoy preparado a nivel de conocimiento del manejo del Estado” para enfrentar el desafío de ser intendente.

La unidad de otrora. Los dirigentes del peronismo de Sarmiento con el gobernador Sergio Uñac.

Federico Hensel mira con preocupación el rumbo de Sarmiento. Pero aseguró que es “respetuoso de la estructura partidaria” y esperará el momento para lanzarse si el justicialismo lo acompaña. “Uno tiene muchas ganas”, enfatizó. Sin embargo, dijo que estará para apoyar a Martín en lo que necesite el departamento porque si no “los platos rotos los paga la gente”. Cabe la pregunta acerca de a quién apoyará el ministro de Gobierno. Bueno, Hensel afirmó que “mi tío me va a respaldar, siempre hemos estado juntos”. Con esto, no hay duda, el más joven de los Hensel estará en la contienda por la candidatura en el PJ de Sarmiento. No es el único. El presidente del Concejo Deliberante también se anotó.

David Mortensen cumplirá 16 años en el aparato político sarmientino en 2023 y cree que ya es su turno de probarse el traje de aspirante. Trabajó ocho años con Alberto Hensel y está por completar los ocho con Martín. Es concejal por cuarta vez y le tocó liderar el órgano deliberativo. Dijo que “esperaré que las decisiones las tome el PJ, aunque admitió que voy a recibir con los brazos abiertos la candidatura si se me da la oportunidad”. Naturalmente, tiene un estilo más cercano al funcionario provincial, pero no expresó las diferencias que tiene con Martín. “Todos queremos lo mejor para el proyecto”, resaltó. En pocas palabras, está en la línea de largada.

¿Qué opina el intendente? Personalmente eligió el silencio. No respondió a los llamados de este medio. Sin embargo, desde su entorno remarcaron que sabe de las intenciones de sus compañeros y que tiene planes propios. Hay dos opciones que el intendente considera viables. Son dos mujeres: la directora del área de Acción Social, María Elena Rego; y la hija, Romina Martín, coordinadora del Acuerdo San Juan en el distrito. Fuentes calificadas dijeron que el comunero le está dando mayor visibilidad a ésta última y que la primera es de gran confianza. De hecho, Rego está a cargo de dos direcciones. Técnicamente, también dirige el área de Cultura, en el que estaba antes y cuyo puesto sigue vacante.

En la vereda de enfrente está Juntos por el Cambio. En los comicios de noviembre pasado fueron a las urnas como Unidos por Sarmiento. Es una formación con vocación de unidad. El concejal del Pro, Bruno González, dijo que sabe de las diferencias entre Hensel y Martín. Y vale un refrán remanido, pero no menos cierto: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

La oposición tiene al macrista Mauro Carelli entre los más visibles. Ya fue candidato en 2019, quedó en segundo lugar. Quiere probar de nuevo. Pero estará supeditado a las reglas que imponga la unidad. González comentó que crecieron desde 2015 a la fecha. “Hemos caminado tres veces el departamento, sabemos cuáles son las necesidades y estamos construyendo un equipo, lo mejor para el departamento es que la oposición esté toda junta”, señaló.