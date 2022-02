Uñac habló sobre el pedido de Orrego de crear un Ministerio del Agua

Este jueves, el Frente Juntos para el Cambio presentó en conferencia de prensa un plan para combatir la crisis hídrica, incluyendo la creación de un Ministerio del Agua. Este viernes, Sergio Uñac confirmó que tuvo la oportunidad de hablar personalmente con Marcelo Orrego sobre el tema y opinó que la actual Secretaría del Agua le parece "una estructura suficiente".

Consultado en rueda de prensa, el Gobernador dijo que "me parece que son cosas que tenemos que estudiar. No soy yo, hemos convocado a una Mesa del Agua entonces me parece que sería inoportuno de mi parte, estar proponiendo cosas que no salgan de ahí. Ahora esto es una idea, lo conversé con él, nosotros no teníamos y creamos la Secretaría del Agua. Me parece que es una estructura suficiente. Pero todo se puede estudiar. Acá no hay rivalidad con la oposición y todo lo que sirva para mejorar en San Juan nosotros lo vamos a tomar. Y la idea es que esa Mesa del Agua, como fue el Acuerdo San Juan en su momento, saque las mejores ideas. Y yo tengo el compromiso asumido con la sociedad sanjuanina de tomar cada una de las propuestas analizadas".

San Juan atraviesa la peor sequía en décadas. En su propuesta, Juntos por el Cambio planteó la creación de un Ministerio del Agua y Energía para hacer un plan maestro de gestión integrada de los recursos hídricos; también, la conformación de un fondo provincial del agua y un abordaje social que incluya contenidos en todos los niveles educativos; a la vez, fomentar la investigación para mejorar la capacidad de retención de agua en los campos y un sello de buenas prácticas para las empresas que incorporen nuevas tecnologías que sostengan la eficiencia.