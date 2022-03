Bullrich se revela y enfrenta a Macri: ¿qué le ofreció a Rodríguez Larreta?

Hace unos días circuló la versión que indicaba que Mauricio Macri ya tenía armada la lista de competidores claves para las elecciones del 2023.

En la cabeza del ex presidente Patricia Bullrich debería ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y la senadora santafesina Carolina Losada su acompañante en una fórmula presidencial.

El rumor encendió todas las alarmas en el nido de los halcones PRO, cuya cabeza visible es Bullrich.

Inmediatamente se pusieron a trabajar e idearon un contrataque. Lanzaron a rodar el rumor de que Bullrich será la candidata a la presidencia de la Nación y le ofrecerá al que hoy es el dirigente nacional con mejor imagen, al menos es lo que revelan las encuestas, Horacio Rodríguez Larreta, la candidatura a la gobernación bonaerense.

El argumento que esgrimen es simple. Si Macri avaló la candidatura de María Eugenia Vidal en Capital Federal (pulseada que le ganó a al propia Bullrich), viniendo “la leona” de la provincia de Buenos aires, ¿por qué Rodríguez Larreta no podría recorrer el camino inverso, cruzando la General Paz, pero en sentido contrario?

Fuentes cercanas a Bullrich citadas por LPO admitieron que “la propuesta de Patricia es una chicana, pero también es una advertencia brutal a Macri: Si el ex presidente piensa que va a disponer sin mayores problemas de su destino político, la ex ministra parece dispuesta a darse vuelta y cerrar algún tipo de entendimiento con Rodríguez Larreta, hoy el principal rival interno del ex presidente”.