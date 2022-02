Un joven cercano a Rubén Uñac comandará la Casa de San Juan en Buenos Aires

Luego de dos meses de permanecer el cargo vacante, finalmente designaron a Juan Cruz Dávila Sirera, un joven dirigente cercano a Rubén Uñac, para comandar la Casa de San Juan en Buenos Aires.

El cargo estaba vacante desde el 8 de diciembre, cuando la la ex titular de UDAP y ex intendenta de Rivadavia, Ana María López, presentó su renuncia tras permanecer seis años en el cargo.

En ese momento, en diálogo con Tiempo de San Juan, López habló sobre los motivos de su renuncia y dijo: “Me he jubilado y si bien es un lugar que siempre se lo he agradecido al Gobernador, porque me gusta lo que he hecho, es momento que personas jóvenes puedan venir acá, con la posibilidad de seguir trabajando”. Además, resaltó que desde la gobernación le han manifestado estar muy conformes con su gestión, “siempre se aportaron respuestas, para nada la Casa estuvo a la deriva ni mucho menos”, afirmó.

Ahora ese lugar lo ocupará "Toki" Dávila, un joven de 32 años que trabaja en el Senado de la Nación junto a Rubén Uñac.

“Este nuevo desafío es una invitación a trabajar en equipo para apoyar y contener a todos los sanjuaninos que se encuentren en Buenos Aires. Es prioridad que cada uno de ellos sienta que tienen un espacio que los recibe con los brazos abiertos, nos comprometemos a ofrecer los servicios y oportunidades de nuestra tierra, demostrando la grandeza de nuestra querida provincia de San Juan. Me siento profundamente honrado por la oportunidad que implica la Casa de San Juan en Buenos Aires, agradezco al señor Gobernador, Sergio Uñac", expresó Dávila.

La Casa de San Juan en Buenos Aires es un interesante espacio de poder. Allí se desarrollan actividades de nexo entre la Provincia y la Nación y es lugar de encuentros culturales, políticos y sociales, como así también apoyar y contener a los sanjuaninos, en los distintos ámbitos, fortaleciendo además, los lazos entre ciudadanos de la provincia y esta organismo.