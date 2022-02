Franco Aranda afila el contacto con Sergio Massa

Hace casi un año, el 30 de marzo de 2021, Franco Aranda volvía al ruedo político con una meta clara: "Massa me pidió armar el Frente Renovador en San Juan y Uñac estuvo de acuerdo”, dijo causando un remezón en el PJ local. El ex intendente de Capital, derrotado en las PASO 2019 cuando peleó contra Emilio Baistrocchi, lejos de irse a su casa se cargó al hombro el desafío de desarrollar el massismo en San Juan, tarea en la que se conocía hasta entonces al también ex intendente pero de Rawson, Mauricio Ibarra. Siempre dentro del Frente de Todos, se encarga de remarcar Aranda.

Ahora, Aranda mostró orgulloso en sus redes sociales un encuentro cara a cara en Buenos Aires con Massa, y a pesar de que no detalló mucho sobre el contenido del meeting, al que describió con este comentario, "¡Hoy estuve en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y aproveché para saludar a un gran amigo Sergio Massa!", los signos de exclamación y la imagen de ambos sonrientes, dicen mucho.

"Sergio Massa es un hombre de la política y es normal que quiera seguir armando. Hoy él es una de las patas fuertes del Frente de Todos, están Alberto Fernández, Cristina y para mí el tercero es Sergio”, había declarado el ex jefe comunal capitalino el año pasado cuando anunció su nuevo metier.

La camaradería de Massa y Aranda se remonta a la época en que ambos estaban en ANSES, y no se perdió a lo largo de los años. Ahora, el presidente de la Cámara baja refleja un marcado interés por consolidar armados provinciales y parece haber encontrado el ímpetu necesario en el ex intendente capitalino para mirar con seguridad hacia 2023.