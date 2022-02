Alto al fuego en Rawson: tras la disputa política, García inició las sesiones con tregua

La Municipalidad de Rawson se convulsionó a finales del 2021 tras los cruces que se dieron entre el intendente Rubén García y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. Momentos de tensión y desencuentros se vivieron, pero al parecer el receso de verano sirvió para calmar las aguas.

Minutos antes del inicio de sesiones, Rubén García brindó una conferencia donde, entre otras cosas, habló sobre la actual relación con Salvadó. Al respecto afirmó que no sirve mantener las heridas abiertas. “Nos han elegido para mejorar la calidad de vida del vecino de Rawson, no nos eligieron para que nos peleemos por cuestiones personales o proyectos individuales. Ningún proyecto individual llega a buen puerto y este año tenemos que unir las intenciones para seguir mejorando lo que es el departamento de Rawson”. Puntualmente sobre la relación con el presidente del Concejo, García afirmó que aun durante el 2022 no se han reunido, pero que lo hará a la brevedad para establecer los lineamientos del año que inicia. “Por cuestiones personales no podemos parar”, dijo.

Quien también se refirió al respecto fue Salvadó, quien reconoció que hubo desencuentros en cuestiones de ideas, pero que prima la buena relación con García. “Hemos tenido diferencias, pero luego de haber pasado eso, la vida institucional tiene que seguir su curso de la mejor manera posible y somos gente adulta. Hemos tratado, de mi parte, de poner lo mejor para tener una buena relación como la que tenemos hoy en día”.

Sobre las 11 de la mañana, ante integrantes del Consejo Deliberante y acompañado de funcionarios del municipio, el intendente dio inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Como es una costumbre, lo hizo brindando un discurso donde enumeró los trabajos realizados durante el 2021 en cada una de las áreas municipales, como así también cada proyecto y programa llevado a cabo para poder llegar a los vecinos.

Bajo el lema “Rawson hacia el futuro”, García renovó su compromiso con el departamento apoyándose en tres ejes: diagnóstico y ordenamiento, planificación estratégica y disposición de recursos para su realización.

Sin grandes anuncios puntuales, renovando el compromiso de continuar con las acciones desarrolladas hasta el momento se refirió a tres proyectos a desarrollar durante el 2022, como son:

*“Consejería y Consultoría Nutricional Municipal”, cuyo objetivo es brindar consultoría y talleres de nutrición destinada a los empleados del ámbito municipal y la comunidad en general.

*Puesta en marcha del programa “Potenciate”, donde se buscará ofrecer un espacio de recreación e inclusión social, para que las personas con discapacidad desarrollen sus habilidades y capacidades a través de la práctica de actividades y talleres que favorezcan el encuentro y la interacción con otros.

*Programa Recreación Móvil. Si bien se puso en marcha en el 2021, fue de manera intermitente debido a la pandemia. Consiste en una serie de actividades programadas y desarrolladas en las distintas zonas y sectores del departamento, con la participación de la comunidad de la zona.

Un momento a destacar durante el acto fue el tiempo que se tomó durante el discurso para recordar y acompañar a todos los familiares y rawsinos que padecieron distintos tipos de complicaciones generadas por la pandemia. “Hoy tomamos clara dimensión de la importancia de vivir el presente, del valor de la vida, de la importancia de los sueños, ese combustible fundamental que ni la más dura pandemia pudo quitarnos”, dijo.