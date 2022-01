Oficialismo y oposición de San Juan le dan el sí al acuerdo con el Fondo Monetario

Con algunos matices y varias coincidencias, referentes de oficialismo y oposición de San Juan se mostraron de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado este viernes por Alberto Fernández, en torno a la deuda adquirida durante la gestión de Mauricio Macri. Todos recalcaron la conveniencia de que Argentina no caiga en default y los opositores recalcaron que quieren ver "la letra chica" del entendimiento, aunque anunciaron en el caso del diputado nacional Marcelo Orrego y del senador Roberto Basualdo que votarían a favor cuando se debata en el Congreso.

Estas son las opiniones, una por una:

Enzo Cornejo (PRO):

"Consideramos positivo no haber caído en default, ya es un importante paso ante tanta incertidumbre. Los próximos días serán clave, necesitamos más información, conocer los pro y los contra del acuerdo y lo más importante y clave, esperar un debate en el Congreso que sume, en base al diálogo, al respeto, los pilares fundamentales que permiten avanzar y proyectar hacia adelante".

Marcelo Orrego (Producción y Trabajo):

"Es bueno para la Argentina llegar a un acuerdo con el FMI, para evitar un default, que sería mucho más perjudicial. Este acuerdo se demoró más de la cuenta, porque en el mientras tanto se creó una gran incertidumbre, creando expectativas negativas en la economía. Luego quedará analizar la letra chica del acuerdo, pero sin dudas es un gran avance en el punto de partida para arreglar la deuda con el Fondo. Estoy de acuerdo, faltaría ver la letra chica que no la tenemos pero votaría que sí".

Roberto Basualdo (Producción y Trabajo):

"Creo que es positivo el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que ver la letra chica. Coincido en que hay que crecer pero para eso no hay que tener inflación, liberar un poco importaciones, hay muchas productos que no están en Argentina porque faltan insumos son importados y cuando hay escasez se aumenta los márgenes entonces lo que tenemos que tratar es importar acelerando las importaciones lo importante de todo es que se llegó a un acuerdo sin acuerdo era imposible que Argentina pudiera salir y crecer e iban a castigar a los que menos con la inflación esto no quiere decir que vamos a suspender la inflación pero tenemos muchas más posibilidades de crecer, rogamos a todos que podamos crecer y que sea con medidas coherentes yo personalmente lo votaría porque más allá de que la letra chica sea más conveniente o no es mejor que quedar en default, yo lo votaría con las dos manos: antes del default prefiero un mal acuerdo".

Rodolfo Colombo (Actuar):

"Es buena noticia para el país este principio de entendimiento. Es muy bueno para poder estar dentro de los parámetros de la posibilidad de planificación a partir de esto antes que el default. Ahora se deberá ver lo fino en el Congreso porque al no haberse hecho públicos los detalles del acuerdo no sabemos por dónde van a pasar las decisiones finas. Esperemos que no se perjudique a los que menos tienen, hace poco este gobierno kirchnerista ajustó por el lado de los jubilados y eso genera más déficit todavía. Me parece muy mal otra vez echarle la culpa a Macri o al gobierno anterior, cuando en todo caso todos tenemos la culpa de esta deuda. Este gobierno colocó en este tiempo más deuda que todo el anterior por lo que es una irresponsabilidad echar culpas. Es importante que se apunte a un gran consenso nacional y se defina en qué país queremos vivir. Con el kirchnerismo es difícil porque nunca se hacen cargo de lo que están gobernando y lo están haciendo mal. Pero esto es una buena noticia este comienzo de entendimiento".

Martín Turcumán (Consenso Ischigualasto):

"Todo principio de acuerdo que nos aleje del default es una buena señal y necesaria para sostener la actividad económica. El sendero de reducción del déficit fiscal también es una condición necesaria para la viabilidad de la macroeconomía argentina. No obstante, ello debe venir acompañado de reformas estructurales para que no se genere un nuevo capitulo de la vieja novela argentina de parches sobre parches. Habrá que esperar hasta conocer la letra chica para saber si cambiará algo o será mas de lo mismo".

José Luis Gioja (PJ):

"Argentina necesitaba este acuerdo, creo que de lo posible es el mejor acuerdo que se logró, hay que reconocer una gran tarea de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner y de todo el equipo de Martín Guzmán, con él incluido. Dejar bien en claro que esto es para pagar una deuda irresponsable contraída más que irresponsablemente en 2018 y que como quedó explicado no va a implicar ningún ajuste que tenga que pagar el pueblo argentino. El comunicado del Fondo deja expresamente dicho que no se tocan salarios, hay reforma laboral, no toca jubilaciones, no hay privatizaciones, no pasa como en otras ocasiones donde el Fondo apretaba para hacerse de la devolución de los fondos. Creo que la respuesta de los mercados es buena y positiva. Ahora esto tiene que ir al Congreso y al directorio del Fondo Monetario también, y con esos dos pasos necesarios se va a terminar de ver la letra chica del acuerdo y estoy seguro de que Argentina después de esto definitivamente se va a poner de pie".

Walberto Allende (PJ):

"Me parece importante sobre todo en el momento en que se logra este acuerdo. El año pasado era muy difícil y ha sido una negociación muy complicada y muy ventajoso para el país haber llegado a este acuerdo, por la dureza con la cual se negoció para obtener ventajas en la situación actual que vive en Argentina. Esto también le viene bien a cada provincia, recordemos que provincias como la nuestra también requieren financiamiento de otros organismos internacionales como el BID, entonces no haber entrado default es sumamente importante. Hubiese sido muy complicada la situación internacional de Argentina si hubiera entrado en default y me parece que esto es un mensaje hacia afuera que nos permite mirar con mayor optimismo el futuro".

Luis Rueda (Partido Bloquista):