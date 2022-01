¿Tregua?: Morales y Larreta se reunieron en medio de la feroz interna en JxC

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; se reunieron hoy en esta capital en medio de la fuerte interna en las arcas de Juntos por el Cambio, en consecuencias de las diferencias existentes entre los sectores que promueven el diálogo con el Gobierno nacional y los que impulsan una postura de enfrentamiento.

Morales y Rodríguez Larreta, aspirantes a la candidatura presidencial de JxC en 2023, se reunieron en la Casa de Jujuy en esta ciudad, en una clara consolidación de su acercamiento, y además acordaron una visita del alcalde porteño a esa provincia el mes próximo.

"Fue un muy buena reunión en la que se ratificó la necesidad de fortalecer Juntos por el Cambio", dijeron fuentes del sector, las que confirmaron además que ambos dirigentes participarán la semana próxima de la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien brindará un nuevo informe sobre las negociaciones con el FMI por la deuda externa.

El encuentro entre ambos gobernantes resulta ser clave en el actual momento en el que se produce un fuerte debate interno en la alianza opositora, ya que Morales manifestó en declaraciones recientes: "Creo que para algunos sectores entre peor salga todo con el FMI, mejor. Si explota todo mejor, para que el ajuste sea brutal. Me parece que esa no es una buena opción para la gente"

“Imaginate, los halcones me pegan como para que tenga, pero no me preocupa, la del diálogo es la postura correcta. Acá hay gente que hace negocios políticos con la grieta, tanto el kirchnerismo como un sector muy radicalizado de nuestro espacio. Eso le hace muy mal al país. Yo estoy muy convencido de lo que digo, la posición es esta, hay que ir al diálogo", dijo este fin de semana Morales.

Por otro lado, los sectores más radicalizados de la coalición, liderados por el fundador del PRO y expresidente Mauricio Macri, la jefa de ese partido, Patricia Bullrich, y el extitular de la UCR, Alfredo Cornejo, promueven una postura de enfrentamiento con el oficialismo, lo que profundiza las divisiones internas en la principal oposición.