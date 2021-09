¿Santilli o Manes? ¿Vidal o López Murphy? Mirá a quién va a votar y a apoyar Mauricio Macri

Tras la derrota de su sector, que no pudo imponer a Patricia Bullrich a la cabeza de los precandidatos a diputados nacionales en CABA, el ex presidente Mauricio Macri adelantó que en las PASO votará a María Eugenia Vidal, la dirigente con la que Horacio Rodríguez Larreta le gano el primer round camino a la candidatura presidencial en 2023.

En provincia de Buenos Aires declaró que apoyará la lista PRO, con Diego Santilli, contra la de la esperanza radical, el neurólogo Facundo Manes.

"Yo voy a votar a @mariuvidal, @martintetaz y @pau_oliveto. En la provincia de Buenos Aires todo mi apoyo a @diegosantilli y @gracielaocana. Los invito a hacer lo mismo", escribió.

Este domingo tenemos la oportunidad de decir #BASTA al atropello de quienes se creen dueños del poder. Yo voy a votar a @mariuvidal, @martintetaz y @pau_oliveto. En la provincia de Buenos Aires todo mi apoyo a @diegosantilli y @gracielaocana. Los invito a hacer lo mismo. pic.twitter.com/stuaguy4RV — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 7, 2021

Además, Macri llamó a todos los militantes a hacer lo mismo, inundando las redes con sus mensajes.

Macri tuvo mucho apoyo en los mensajes, pero también algunas críticas: "Yo voto a @rlopezmurphy porque los que te menospreciaron, subestimaron e intentaron jubilarte, no me representan... Te banco en todo, Mauricio, pero voto a López Murphy... Te quiero mucho, Mauricio. Pero yo voy con López Murphy. Vidal me falló y Larreta también", le escribió un seguidor, con el que muchos coincidieron.

Yo voto a @rlopezmurphy porque los que te menospreciaron, subestimaron e intentaron jubilarte, no me representan. — Macarena (@maquialifraco) September 7, 2021

Sé que en el cuarto oscuro vas a terminar haciendo lo correcto: pic.twitter.com/XOq26TSiUw — Yamil Santoro (@yamilsantoro) September 7, 2021

Voto @rlopezmurphy,para que usted tenga la posibilidad de ser presidente ante el avasallamiento de Larreta con querér dialogar con los k asegurando la impunidad. — Caporeddington (@caporedigton1) September 7, 2021

Yo voto a López Murphy, Mauri, para que en el 2023 puedas volver vos y no te serruchen el piso los que vos creaste y ahora te quieren jubilar. — Aylu uD83DuDC3E (@AyluRomero) September 7, 2021

Te quiero mucho, Mauricio. Pero yo voy con López Murphy. Vidal me falló y Larreta también. — X408M (@X408M) September 7, 2021

Respecto tu decisión como líder del Pro te conozco de muchos años mi marido amigo tuyo y gran compañero de los triunfos en boca pero lamento decirte que a Vidal- Larreta no los voto más no los queremos en Caba perdieron su lugar no aceptamos negociaciones con zurdos.uD83DuDCAARLM/MILEIuD83DuDE3B — Christina Vanin (@christinavanin7) September 7, 2021