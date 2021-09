Las cuatro obsesiones del uñaquismo en la última semana de campaña

Todo indica que la campaña rumbo a las primarias del 12 de septiembre entrará en la recta final con la misma tranquilidad vista hasta ahora. Sin grandes actos. Sin sobresaltos (en lo posible). Con una fuerte apuesta a los medios de comunicación y redes sociales. Y fundamentalmente con una bajada territorial obsesivamente focalizada en cuatro distritos considerados claves por el uñaquismo: Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson.

Cada una de estas cuatro jurisdicciones ofrece particularidades propias. Pero en términos generales el eje Este-Oeste comparte un rasgo: es el más arisco para el oficialismo, fundamentalmente en elecciones legislativas de mitad de mandato. Aparte está Rawson. Se presenta como un bastión para el peronismo donde Sergio Uñac conserva un alto grado de aprobación pero el liderazgo del distrito está muy repartido. Y eso es precisamente lo que genera un margen de cautela.

Básicamente, las rispideces internas de las distintas expresiones del Frente de Todos en Rawson podrían ofrecer un flanco de ataque para la oposición. Y eso es justamente lo que se proponen evitar en Casa de Gobierno. Por ese motivo el jueves 26 de agosto hubo una cumbre en Libertador y Paula, con cinco invitados especiales. El anfitrión fue el propio Uñac.

A ambos lados del mesón se sentaron puros rawsinos: Mauricio Ibarra, Pablo García Nieto, Marcos Andino, Silvia Pérez y Hugo Díaz. El contenido del encuentro trascendió en cuentagotas. El gobernador les pidió a los caciques que ordenen la agenda, que busquen llegar a los lugares donde aún no pudieron y fundamentalmente que tengan mucho cuidado con las fotos que suban a redes sociales. En esta recta final, cualquier error con seguridad costará puntos en el cuarto oscuro.

Por supuesto, Uñac se refirió a respetar el distanciamiento social, exhibir un prolijo respeto a las normas sanitarias. En el fervor militante, cualquiera puede sentirse seducido por la idea de mostrar alguna imagen más parecida a lo que alguna vez fue una campaña, con mucha gente abrazada, pancarta y folklore peronista. Hay una expresa y terminante instrucción de evitarlo a como dé lugar. La foto del festejo en la Quinta de Olivos sigue siendo la sombra pero al mismo tiempo el ejemplo más aleccionador hacia adentro.

También hablaron de ‘otras cosas’. El halo de misterio alimenta las conjeturas. Pero se sabe que Uñac viene insistiendo con no adelantar las peleas de 2023. Ese es un punto focal en el escenario justicialista de Rawson, que todos acordaron aplacar para evitar los ruidos innecesarios en esta parada de mitad de mandato.

‘Estamos muy convencidos de que vamos a ganar bien en el departamento, aunque sabemos que va a ir a votar menos gente de lo habitual’, reflexionó una fuente del espacio, en estricto off the record. Ratificó que ‘Sergio mide muy bien’ y advirtió que ‘el giojismo no está haciendo nada y eso es mucho’. Esta consideración final se refiere a que ese frente interno se mantiene en tregua.

El miércoles 25 de agosto en Banda Ancha (lunes a viernes de 8 a 12 por Canal 13 San Juan TV) el diputado y exintendente Juan Carlos Gioja dejó una frase muy reveladora: ‘cuando las papas queman estamos todos juntos’. Todo indica que esa tensión quedó relegada a un segundo plano, frente a la difícil instancia electoral de 2021. Aunque sea transitoriamente.

La otra pata fundamental del PJ rawsino es el intendente Rubén García. Según el uñaquismo, está acompañando. ‘Se está trabajando en conjunto y ordenadamente’, sostuvo la fuente. Están coordinando acciones en la Junta Departamental del PJ y en el Espacio Rawson Nuevo, de García Nieto.

Con Uñac también hablaron sobre la apatía de la gente, que está mucho más concentrada en sobrellevar el día a día que en evaluar el voto. Sin embargo, anotaron otro factor que puede resultar determinante: no aparece ningún referente opositor en el departamento. Es una gran diferencia con respecto a 2019, cuando Gimena Martinazzo hizo una fuerte apuesta, ganó la interna de Juntos por el Cambio en una contienda de cuatro listas y luego quedó segunda detrás de Rubén García. Las desavenencias internas en el PRO afectaron esta campaña, es innegable.

La incorporación de Enzo Cornejo en el segundo puesto de la lista encabezada por Susana Laciar hizo que Martinazzo se corriera a un lado. No solo no estuvo en la visita de Patricia Bullrich a San Juan el domingo pasado, sino que tampoco se deja ver en la campaña de Juntos por el Cambio en Rawson, el distrito donde ella construyó su poder. Punto a favor del Frente de Todos, visto desde PJ.

San Juan, San Juan, San Juan

Como dice la tonada de Ernesto Villavicencio: ‘San Juan, San Juan, San Juan’. Ese será el machaque del oficialismo en estos últimos días de campaña antes de las PASO. No esperan más visitas nacionales después de la llegada del ministro de Agricultura de Nación, Luis Basterra, el jueves pasado. Sí está programada una reunión virtual de los candidatos del Frente de Todos con el presidente Alberto Fernández, este lunes 6 de septiembre a las 11 de la mañana.

Desde la sede partidaria de calle 25 de Mayo, Walberto Allende y Fabiola Aubone se sumarán al encuentro. Hay una posibilidad de que el nuevejulino sea uno de los oradores, ya se hizo la petición oficial y falta la confirmación de Buenos Aires. Pero el resto de la semana será, como ya se dijo, focalizada en el contacto con medios sanjuaninos y departamentales. A eso se sumarán algunas reuniones con pequeños grupos específicamente en los cuatro departamentos considerados críticos: Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson.

Si se toma el Gran San Juan, solo Chimbas queda al margen y es por una buena razón: las encuestas previas que circulan en el oficialismo le asignan al departamento del norte una diferencia de 20 puntos por encima del promedio del resto de la provincia. Por eso la obsesión estará en el sur, en Rawson, el otro bastión peronista que no puede defraudar. Con esos votos cuentan para equilibrar los márgenes más estrechos esperados en el eje Este-Oeste.

Apenas recuperado del Covid 19, Allende repartió su agenda en estos tres departamentos pero especialmente en Capital. Prácticamente a diario hubo reuniones organizadas por el intendente Emilio Baistrocchi y sus colaboradores, en especial el secretario de Gobierno, Horacio Lucero.

El viernes Allende tuvo un raid en la zona. Primero caminó por la zona de Maipú y Caseros, luego estuvo en el Barrio Clemente Sarmiento y terminó en la Junta Departamental del PJ en Concepción. El jueves asistió a tres actos en Rawson y finalizó en el Barrio Hualilán. El miércoles pasó por el Barrio Aramburu y concluyó en Trinidad con 35 jóvenes convocados por funcionarios de Capital. Mientras tanto, el resto de los candidatos mantuvo presencia en Santa Lucía y Rivadavia sin descanso. Sirven como ejemplos de la obsesión uñaquista por los cuatro distritos críticos antes de las primarias.

En cada parada, Allende se ajusta al discurso acordado con el gobernador: mostrar mucho lo provincial y los números de la incipiente reactivación. En algunos comercios de Concepción, en talleres mecánicos, obtuvo una respuesta favorable en este sentido. El diputado nacional atribuye los resultados a las medidas implementadas a partir del Acuerdo San Juan.

Lo sanitario parece haber quedado en un segundo plano. Se habla en las caminatas pero la vacunación ya no es tema, básicamente porque está resuelto y la mayoría –que quiso- ya pudo acceder a la inmunidad. El gran desvelo sigue siendo la economía. Por eso Allende trae la discusión a lo provincial una y otra vez.

Finalmente, una curiosidad. El cierre de este primer tramo de campaña, rumbo a las PASO del 12 de septiembre, estará marcado por un acontecimiento deportivo. El jueves a las 20.30 jugará la Selección Argentina con Bolivia por las eliminatorias del mundial de Qatar 2022, razón por la cual los planes políticos llegarán hasta las 20 de esa tarde, como máximo. Sería cuanto menos inoportuno interrumpir a los votantes en ese momento, en que la atención estará puesta en el estadio Monumental. Así lo entendían en el bunker del Frente de Todos y estimaban que un criterio similar podían estar madurando en los espacios opositores.