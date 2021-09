Juntos por el Cambio presentó un proyecto para eliminar la indemnizaciones: qué opinan los sindicalistas de San Juan

El senador Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para eliminar la indemnizaciones. El ex Ministro de Economía planteó la necesidad de modificar el esquema de indemnizaciones y pasar a un seguro, como el que tienen los empleados de la construcción. Según Losteau este cambio va a permitir "aliviar a los empleadores sin descuidar a los trabajadores". La modificación implica un cambio drástico en la Ley de Contrato de Trabajo. Empujando en la Cámara de Diputados, el legislador de Cambiemos Héctor Antonio Stefani presentó un proyecto en sintonía. Ante el proyecto, Tiempo de San Juan le consultó la opinión a distintos sindicalistas de la provincia. Sus respuestas.

Martín Losteau

Héctor Maldonado, secretario general de la UTA, fue uno de los más categóricos a la hora de expresarse en contra del proyecto de ley. "No me sorprende en lo absoluto, siempre fueron los ideales de Juntos por el Cambio, un gobierno oligarca, que quieren volver a las capuchas con los agujeritos. Ninguna dirigencia ni política ni sindical tuvo el manual de la pandemia, esta pandemia mató a los vivos y revivió a estos muertos que siempre están en contra de los trabajadores. Ya creen que son gobierno, quieren solucionar todo con el hambre de los trabajos. Van a ir por la reforma laboral y precarizar al trabajador y la mejor forma es cascoteando los convenios colectivos de trabajo", opinó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico, Daniel Sanna, mostró su desacuerdo con la propuesta de Juntos por el Cambio. En igual sentido se manifestó la representante de los Empleados de Comercio, Mirna Moral. "Puede traer consecuencias terribles para el sector, es eliminar derechos", indicó.

Daniel Quiroga, del gremio AMET, también fue terminante. "No corresponde esa propuesta, solo beneficia a un sector que es el empresariado. Los sueldos actuales de todos los sectores son paupérrimos muchos de los que piden estás medidas son los que en esta pandemia recibieron muchos beneficios y no lo trasladaron a los trabajadores , esto sería una perdida de derechos de los trabajadores , que en la actualidad sobreviven . Son otras las medidas que deben tomar y proponer como el desarrollo industrial la menos dependencia de tecnología extranjera y desarrollar la propia el impulso de un verdadero desarrollo minero en dónde exporten oro y no barras de dore que contienen otros minerales y tierras que quizás valgan más que que el oro . ¿Para cuándo una refinería propia de oro ? ¿Para cuándo realmente se defienda los intereses de nuestro país? Necesitamos un verdadero desarrollo industrial dónde se generen fuentes de trabajo reales", detalló.

También del sector docente, el secretario general de UDAP Luis Lucero, dijo: "Hay que pagar las indeminizaciones, esta es una clara muestra de la flexibilización laboral. Este mecanismo no genera empleo decente, apuesta al despido generalizado y el crecimiento de la precariedad".

Para el líder de la CGT, Eduardo Cabello, el rechazo es absoluto pero no cree que el proyecto prospere en ninguna de las dos Cámaras.

Detalles del proyecto

Los trabajadores recibirían un aporte surgido de un fondo de cese laboral, que se crearía con un aporte del 12% mensual del sueldo en el primer año de trabajo y el 8% en los siguientes. Los aguinaldos y aportes extras no serían alcanzados por este fondo.

El rechazo de la CGT al proyecto fue unánime y se fundamenta principalmente en que el trabajador no podrá ir Tribunales a reclamar ningún tipo de indemnización ante un despido. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró a favor de este proyecto y fue uno de los principales impulsores, incluso se transformó en parte de la propuesta de campaña del PRO.