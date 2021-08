El ministro Guzmán se sentó a escuchar a los empresarios de San Juan y habló de recuperación

En la primera actividad de una intensa agenda en San Juan, el ministro de Economía de la Nación, Martin Guzmán se sentó a escuchar a los empresarios sanjuaninos en una reunión que encabezó junto a Sergio Uñac en un hotel local y elogió la política económica local.

El funcionario de Alberto Fernández se mostró cauto con hacer declaraciones a la prensa al llegar y fue directo al encuentro con los referentes de las diferentes cámaras que nuclean al sector económico sanjuanino. Allí repasó las directrices de la política nacional y habló de que se transita en el país un camino de "recuperación".

"Es un placer estar en San Juan, es una provincia que ha venido progresando y que está ordenada en una situación que ha sido muy difícil para el país en los últimos años y donde la norma no ha sido el orden. Eso es algo que me parece importante celebrar, porque a lo largo del mensaje que voy a transmitir para construir condiciones para una economía argentina tranquila hay lineamientos centrales que aquí en San Juan han sido seguidos y que siempre tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de marcar el rumbo”, dijo al empezar su discurso ante los empresarios el ministro de Fernández.

También destacó que "anoche estuvimos cenando con el gobernador Uñac y me quedé pensando en la forma, el tono y el respeto. En tres horas no escuché en ningún momento un mensaje de antagonismo, de polarización, dentro de la provincia. Poniendo a San Juan en el centro, Y cuando nosotros gobernamos para la Argentina es lo mismo, la Argentina tiene que estar primero que todo, nos debemos como sociedad fortalecer el Estado-Nación, que cualquier conflicto se pueda resolver de manera respetuosa".

Uñac, en su speech, destacó el estado ordenado de las cuentas sanjuaninas y la diversificación económica de San Juan en pos de generar empleo, con el necesario aporte del sector privado.

"Con el sector empresario tenemos un diálogo franco. Y cuando digo dialogo es esto. Yo me expreso y ellos me escuchan, ellos se expresan y yo los escucho. Podemos tener coincidencias y diferencias, podemos tener visiones distintas, pero siempre, y esto me parece que a las pruebas me voy a remitir, hemos puesto el interes general por sobre cualquier otro interés", dijo el Gobernador.

"El Estado sanjuanino no solamente tiene la posibilidad sino la responsabilidad de fijar condiciones y que esas condiciones motoricen distintas situaciones como por ejemplo la generación de empleo. Hace 6 años que la provincia de San Juan tiene la misma cantidad de trabajadores en el sector público, en los tres poderes en general haciendo un analisis global de los tres poderes", destacó también el sanjuanino, ante la mirada atenta de Guzmán.

Qué dijo Guzmán

Anticipando su disertación en la UNSJ de este jueves a la tarde, Guzmán habló de "construir condiciones para una economía tranquila" y de las medidas que se tomaron al respecto.

"Esto es una reunión de trabajo la idea es construir colectivamente entendimientos, transmitir claridad sobre el rumbo y es importante en esta tarea para crear una economía más pujante. El concepto de tranquilizar la economía es amplio. Queremos construir una argentina que sea capaz de incluir a todos los sectores sobre la base del trabajo. Una argentina dinámica desde lo productivo, aplicando conocimiento a la producción. En Argentina no alcanza con redistribuir, hace falta también crecer".

También mencionó la necesidad de crear "un ambiente de estabilidad económica evitando las crisis cambiarias que generan inflación y desigualdad, lo que permite asentarse en un marco estable". Y de un "respeto por la soberanía, sin limitaciones externas a la hora de aplicar políticas económicas".

Mencionó que hay tres grandes bloques en lo que se mueve la política macroeconómica. Primero para generar crecimiento de divisas y exportación, usar todos los instrumentos para estos objetivos. Un segundo bloque para potenciar políticas productivas redefiniendo el rol del Estado "que busca resolver cosas que el mercado no puede, redirigiendo recursos a obra pública, salud, educación y reduciendo pagos de la deuda. Esto genera recuperación económica en lo inmediato y capacidad productiva a largo plazo". Tercero, habló de las reglas de juego. Y del trabajo mancomunado con el Congreso que genera leyes económicas, como la transformación de la estructura tributaria y la generación de incentivos para la inversión privada.

Sobre la deuda externa, analizó que "hay que tratar de que nunca mas nos vuelva a ocurrir. A partir de 2016 se tomó deuda insostenible. No se utilizó para transformar la capacidad económica de Argentina y potenciar sectores que puedan importar más y nos quedó la deuda. Planteamos que había que resolver eso como política de Estado y se hicieron leyes al respecto. Se dio un paso muy importante con el acuerdo de reestructuración del año pasado. Ahora estamos trabajando en resolver una carga de vencimientos tan grande que es difícil transmitir la magnitud del impacto".

También, dijo, se trabajó con el Congreso en que el fisco pueda financiarse con su propia moneda lo que funciona como un ancla para el mercado se capitales y permite incentivar al sector privado. "Buscamos un involucramiento directo con el sector privado es lo que le da mas robustez al sistema económico".

Respecto de la situación actual de Argentina, describió que "Tenemos una situación donde conviven situaciones difíciles para mucha gente. En marzo de 2020 veníamos de dos años de recesión, aumento de la desigualdad y pobreza y de la inflación. Hay un montón de cuestiones sociales pendientes para encausar y llevar al país en generación de empleo y apuntalar la recuperación económica".

Aseguró que "se está viendo hoy una recuperación y esto no viene solo. Imaginen lo que es gobernar en contexto de pandemia. Lo primero que hicimos fue ordenar tres principios que llevan al rumbo. Primero proteger la salud por eso se adoptaron las restricciones, con su impacto. Dado que hay un impacto debemos usar los limitados instrumentos. Trabajamos en proteger el 'saber hacer' de la economía para evitar que la pandemia nos deje una secuela proteger el empleo. Y en proteger a los sectores más vulnerables para lo que se definieron múltiples medidas".

Añadió que "en octubre vimos que al volver la circulación la recuperación fue mas rápida que en otros países. Se está recuperando Argentina de manera sólida y hay que contener a los sectores que aun no ven esa recuperación. Los servicios se vieron afectados y la industria crece lo que es una marca de nuestro gobierno. Hay creación desigual de empleo, pero mientras tanto hacemos una importante y constante protección social".

Además, Guzmán aseguró que "vemos una disminución de la inflación intermensual. Consideramos que la inflación le hace mal al sistema. Pero también está creciendo la inversión y nos sienta condiciones para una recuperación en el tiempo. En este camino vemos una recuperación que se continúa. Si la pandemia no nos da sorpresas, esperamos que la recuperación sea menos heterogénea. Detrás de esto hay un proyecto político que busca construir desde la equidad social y la inclusión".

Concluyó: "Esta construcción en base al diálogo y con todos a lo largo del país. El proceso importa y tranquilizar la economía es un trabajo colectivo. Hay que lidiar de manera sana con los conflictos".