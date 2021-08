Todas las caras conocidas en los cinco gabinetes de las facultades de la UNSJ

Ya están las autoridades que integran los cinco gabinetes de las facultades de la Universidad Nacional de San Juan. Entre los miembros hay desde ex funcionarios provinciales y universitarios hasta ex autoridades de centros de estudiantes. En todos los actos de asunción estuvieron presentes tanto el rector Tadeo Berenguer como la vicerrectora Analía Ponce. El detalle.

FACULTAD DE FILOSOFÍA

En la unidad académica la flamante decana electa, Myriam Arrabal, eligió a los miembros de su gabinete. Entre los elegidos se destaca el nombre de las dos veces decana y ex candidata a rectora, Rosa Garbarino, quien quedó cuarta en la contienda electoral. Garbarino será la Secretaria de Investigación y Creación.

El resto del gabinete está integrado por Andrea Leceta en la Secretaria Académica; Javier Gil en la Secretaria de Asuntos Estudiantiles; Patricia Blanco en la Secretaría de Extensión Universitaria; Beatriz Podestá en la Secretaria de Posgrado y Julio Rosales en la Secretaria Administrativo Financiero.

FACULTAD DE SOCIALES

En la unidad académica, que ahora gobierna el decano Marcelo Lucero, el gabinete tiene entre sus destacados a la ex directora del departamento Ciencias de la Comunicación y ex candidata a decana, Sandra Buso. La secretaría de Asuntos Estudiantiles quedó en manos de Paula Sosa, licenciada en Trabajo Social y ex presidenta del centro de estudiantes de la facultad. La otra perlita es Luis Tomas, licenciado en Comunicación Social e hijo del ex diputado nacional Daniel Tomas.

El resto del equipo está integrado por Nelson Aveldaño en la Secretaria Administrativo Financiero, Nancy Gómez en la Secretaria Académica, Mabel Guevara en la Secretaria de Investigación, Mario Gutiérrez en la Secretaria de Posgrado y Natalia Díaz en la Dirección de Innovación y Gestión Educativa.

FACULTAD DE ARQUITECTURA

En la facultad asumió como decano Guillermo Velasco, ex funcionario del gobierno de la provincia y candidato de Roberto Gómez, que en el ballotage definió su apoyo por Tadeo Berenguer. En su gabinete se destaca la figura de Eliana Perniche, ex secretaria de extensión de la Universidad Nacional de San Juan de la gestión de Oscar Nasisi. También se encuentra la arquitecta Mirta Romero, ex funcionaria en el decanato en la gestión de Gómez.

En cuanto al resto del gabinete, la Secretaria Académica está ocupada por Laura Alicia Simón, en la Secretaria Técnica está Estela Carossia, en la Secretaria Administrativo Financiera se encuentra Eva Victoria Mercado y como Coordinador de Asuntos Estudiantiles, Fernando Gómez.

FACULTAD DE INGENIERÍA

En la unidad académica que tiene un presupuesto par al del Rectorado asumió un afil del flamante conductor de la Unsj: el ex vicedecano durante el último mandato de Tadeo Berenguer, Mario Fernández. Estará escoltado por un viejo conocido de la política sanjuanina, Marcelo Codón, ex secretario de Obras de la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Enrique Conti. Ocupará la Secretaría Técnica de la facultad.

En tanto, en un área sensible, como la Secretaría Administrativo-Financiera, estará Alfredo Bocca. Con los estudiantes, tendrá contacto directo la única mujer en el gabinete de Ingeniería: Valentina Soria. En cuanto a la gestión de contenidos académicos. Fernández le confió el cargo a Marcos Facchini. También serán de la partida: Orlando Boiteux, en la Secretaría de Extensión, y Raúl Navas, que coordinación de la investigación.

FACULTAD DE EXACTAS

Rodolfo Bloch logró repetir como decano en Facultad de Ciencias Exactas tras un ajustado porcentaje frente a su adversario Mario Giménez. Para el armado del gabinete confió en caras conocidas del ámbito académico con trayectoria. Por ejemplo, en la Secretaría de Investigación y Posgrado estará María Jimena Trotteyn. En otro lugar importante, la Secretaría Administrativo Financiera, estará Oscar Rivero.

En el armado de la mesa chica, Bloch tuvo presentes a Emiliano de Paula Fiore y Patricia Asunto. El primero tendrá a cargo las relaciones con los estudiantes y la segunda del área de Extensión. Mientras que para la parte de Planificación y Evaluación de Gestión, contará con María Alejandra Malberti Riveros