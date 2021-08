Quién es el CEO que enamora con su discurso al gobierno de Alberto Fernández

El ejército nacional, la burguesía nacional, el empresariado nacional, son conceptos que una parte importante de los dirigentes de lo que se conceptualiza como el “campo nacional y popular” repite como un mantra, a pesar de los continuos desengaños.

El discurso de Daniel Herrero frente a empresarios en el Rotary Club volvió a encender la llama de la esperanza de conseguir al menos a ese empresariado, en algunos que son funcionarios del gobierno nacional.

Daniel Herrero es contador público, recibido en la Universidad de Morón. Es titular de ADEFA, de FIEL, vicepresidente primero de IDEA y vocal de la comisión directiva de AEA, y CEO de Toyota.

Salvo la automotriz, que es una fábrica y no una usina de pensamiento, todas son instituciones de marcado carácter liberal, algunas como FIEL, en extremo. Por eso la sorpresa de ajenos, y de propios también, que en el ambiente rotario asistían desconcertados a algunos de sus conceptos.

Herrero hablo de producción, de inversión, de empleo, de impuestos, siempre con un fuerte trasfondo político.

Con respecto a su relación con los colegas japoneses, Herrero señaló que para explicarles la Argentina realizaba un ejercicio pedagógico.

En primer lugar, sin nombrar al país, enumeraba las razones que esgrimen opositores políticos, mediáticos y empresariales por las cuales Argentina es un país en el que no conviene invertir. Ante esas argumentaciones, los japonenses coincidían. No se puede invertir.

Luego exponía, nuevamente sin nombrar al país, las condiciones que él cree que Argentina tiene para ser un país en el que se pueden pensar proyectos productivos. Y los empresarios japonenses también coincidían. Sí a la inversión.

Entrevistado en el sitio Cenital, Herrero confirmó su hipótesis: todo depende de quién presente y cómo al país: “Los japoneses tienen más fe en Argentina que la que podemos tener nosotros cuando leemos el diario a la mañana”.

El “modelo Toyota argentino”, una empresa que creció incluso en la más profunda recesión macrista, fue objeto de estudio por investigadores de una universidad tan prestigiosa como Harvard.

Herrero lo basa en el modelo “incremental”, y para que esto se dé, todas las partes, gobierno, empresa y sindicatos, tienen que estar alineados.

Eso mismo, según el ejecutivo “terminaron entendiendo (los investigadores de Harvard) que, en realidad, era más un tema de confianza mutua entre los actores de ese proyecto y llegaron a la conclusión de que el camino era que todos los actores participaran”.

En ese sentido rescató los acuerdos a los que llegó con Smata, el gremio que conduce Ricardo Pignanelli. “Cuando lo conocí a Ricardo Pignanelli, y empezamos a hablar de este proyecto, estábamos hablando de una compañía que hacía 45 mil unidades y tenía 1600 personas. Hoy es el productor número uno de Argentina, el exportador número uno, con 6700 personas y pensando, en este año de pandemia, hacer récord de producción y superar las 140 mil unidades”.

Con respecto a la función del gobierno dentro de esa “teoría”, fue claro: “Yo siempre jorobo con la teoría del incremental porque creo que Argentina necesita crecer para incluir. Vos podés decir que la Argentina es cara en impuestos. ¿No será que tenemos poco volumen? Hagamos más volumen y de esa manera podemos recaudar lo mismo, pero con más volumen y le bajás la carga impositiva que tiene cualquier producto”.

Sobre el empleo tiene la misma mirada: “Si yo tengo cien empleados, una PyME, y quiero tomar diez más, por los primeros dos años de esos diez más que estaban sin trabajo te doy el 50 por ciento de beneficio en tus cargas sociales. Y esa PyMe va a estar dispuesta a encarar un proyecto nuevo”.

Esa mancomunión en el trabajo, en pos de un objetivo común y superior, lo sintetiza en una frase: “Ceder para crecer”.

“A veces en la política dicen "quiero un mandato de seis años sin reelección porque de esa manera voy a tomar las decisiones que le convengan al país y no a la política”. Y del otro lado yo te digo `ok, pero por qué no tomás las mismas decisiones en cuatro años´. ¿Puede ser que compliques tu futuro político? Sí, puede ser, pero vas a ser un héroe para la Argentina.

Herrero volvió a hacer hincapié en un tema que considera fundamental, que es cómo se presenta el país, un tema de comunicación en el que el gobierno nacional, reconocido por propios y extraños, tiene entre sus costados más débiles. “Vos tenés que decidir inversiones. En el caso de Toyota yo siempre digo que Japón no tiene corresponsales en Argentina. Todo lo que pasa en Argentina lo traduce un brasileño o un americano. Entonces tengo que estar llamando antes de la noticia. Hubo una noticia que llegó a Japón de que se había acabado la propiedad privada en Argentina. Y vos decís: "Esperá, eso no pasó".