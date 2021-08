En La Rioja no quieren hablar más sobre Josemaría para 'no tensar la cuerda' con Uñac

Tras encendidas declaraciones en La Rioja que recibieron rápido rechazo en San Juan sobre Josemaría, ahora en el Gobierno de la vecina provincia eligieron la cautela y no hacer más comentarios que puedan "tensar la cuerda" entre ambas provincias, según dijeron a Tiempo de San Juan altas fuentes de la administración de Ricardo Quintela.

Hace pocos días, el gobernador de La Rioja, Quintela, acusó a San Juan de querer llevarse "bajo el poncho" los recursos de Josemaría, el futuro megaemprendimiento minero sanjuanino y renovó su planteo, iniciado en junio, de que los riojanos también reciban una porción de beneficios de este yacimiento ubicado en Iglesia. "He hablado con el gobernador (Uñac) y le decía que hay que ser generosos, hay que ser solidarios, ustedes gracias a Dios tienen un desarrollo importantísimo en la provincia. Cómo no van a tender una mano solidaria a una provincia como la nuestra", había dicho el mandatario riojano sobre su par sanjuanino. La declaración fue en un acto público en Villa Unión, la ciudad cabecera del departamento riojano Felipe Varela, que limita con territorio sanjuanino y llegó a los oídos de Uñac que le contestó con la misma vehemencia, también en un acto público.

En Caucete, la comuna sanjuanina también lindante con La Rioja, Uñac dijo el martes que "simplemente me voy a limitar a decir que las regalías son de todos los sanjuaninos, yo no puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja pero que tampoco me corresponden a mí de manera personal. Son regalías para una provincia que ha construido mucha licencia social por mucho tiempo y los sanjuaninos puede tener la tranquilidad de que me han elegido para defender los intereses de San Juan. Así que en ese marco vamos a seguir dialogando con todo el mundo pero no vamos a ceder cosas que dentro del marco legal no se puede".

El día anterior, Quintela le había propuesto al pocitano seguir charlando, partiendo de la idea de que la provincia vecina tiene ciertos derechos adquiridos sobre el emprendimiento iglesiano: "A pesar de ser los propietarios de las riquezas, no somos personas que no somos razonables y racionales para poder sentarnos a conversar (...) Yo quiero que sepan que voy a luchar, voy a pelar, para defender las riquezas de todos los riojanos", lanzó.

En las siguientes horas, varias entidades que nuclean a sectores económicos de San Juan, sobre todo de empresarios mineros, salieron a respaldar la posición de Uñac y a criticar el pedido riojano. En el Gobierno de Quintela, que es justicialista como Uñac, ahora hablan de declaraciones de buena fe de ambos gobiernos, dejando en claro que prefieren bajarle el tono a la disputa y dejar todo como está, al menos en lo que respecta a declaraciones públicas.