San Juan espera un gesto del nuevo ministro de Defensa Nacional: qué es

El mismo día en que el Presidente de la Nación Alberto Fernández les toma juramento como ministros a Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Jorge Taiana (Defensa) en Casa Rosada, Sergio Uñac recordó que hay un tema que esperan que este último resuelva en breve. Es que para este miércoles la Provincia había pactado la firma de un acuerdo que se había avanzado con el saliente Agustín Rossi, sobre la Estancia Manantiales, un paraíso que entró en una polémica cuando entró en el Congreso un proyecto de ley para convertir este paraje calingastino en "Reserva Natural de Defensa", por ende se maneje desde la cartera nacional toda actividad sobre ese suelo.

"Yo tuve contacto con Agustín Rossi hasta hace muy poco y quedó pendiente la firma de este convenio por Manantiales y seguro que lo vamos a lograr ahora con Jorge Taiana. Esperamos que pueda visitar la provincia, sería muy bueno y que se dé la firma de este convenio para el cual el diputado nacional Walberto Allende ha trabajado muchísimo", dijo este martes Uñac, marcando la importancia de que la solución al asunto Manantiales quede plasmado por escrito.

"Está comprometido de palabra, pero el compromiso está asumido para firmar este miércoles pero la política es así y vamos a ser respetuosos de ello", expresó el Gobernador.

En mayo, el proyecto de ley nacional sacudió al Gobierno de San Juan y genero un gran malestar, lo que devino en arduas gestiones en la repartición de Rossi, donde es funcionaria la sanjuanina Daniela Castro, para que se dé marcha atrás con la iniciativa. "Nos hemos puesto de acuerdo hace mucho tiempo con el intendente de que nuestro único interés es el del pueblo de Calingasta, de San Juan. Nosotros no estamos discutiendo dominios, no somos apropiadores de terrenos que no nos corresponden. Lo que sí decimos es que en esta Estancia que es patrimonio de los calingastinos y ha sido muy bien cuidada y protegida por ellos, cualquier otro uso va a implicar que se merme el trabajo de muchos calingastinos. Porque ese proyecto de ley impide el uso agrícola, ganadero, impide el uso turístico, la radicación en toda la Estancia. Me parece que es un desatino ese proyecto de ley", analizó el Gobernador en ese entonces.

Así, tras varias conversaciones con Rossi y conseguirse que no se tratara este punto en el Congreso, la gestión uñaquista logró el aval para que San Juan se quede con la administración de gran parte de la famosa estancia. Los terrenos pertenecen al Ministerio de Defensa y el acuerdo establecería que conserve unas 121.000 hectáreas para la Reserva y la Provincia controle 254.000 para crear un área protegida. De hecho, Uñac mandó dos proyectos de ley en este sentido a la Cámara de Diputados local, que incluyen una expropiación. Habrá que ver qué dice Taiana.

Por otro lado, el pocitano habló del nuevo ministro de Desarrollo Social de la Nación que entra en lugar de Arroyo quien junto a Rossi debieron alejarse del gabinete porque son candidatos en las legislativas de este año. "A Zabaleta lo conozco porque también fue intendente, lo conozco de épocas anteriores, tenemos buena relación. Es parte de un grupo de funcionarios con el cual nos juntamos cuando podemos y debatimos de política provincial y nacional. El mayor de los éxitos para ellos", describió Uñac antes de tomarse un avión hacia Buenos Aires.

.