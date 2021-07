Qué responde Juntos por el Cambio al pedido de unión opositora de Consenso Ischigualasto

En un encendido mensaje durante el lanzamiento de Consenso Ischigualasto, liderado por ADN, Cruzada Renovadora, GEN y el socialismo le pidieron a Juntos por el Cambio que se unan en un gran frente opositor. La respuesta no tardó en llegar, por parte del presidente del PRO local, Enzo Cornejo, principal socio del orreguismo en este último espacio, quien dijo que no cierra ninguna puerta pero a la vez habló de "líneas completamente diferentes" en referencia al cruzadista Alfredo Avelín y aseguró que nadie de Consenso Ischigualasto lo llamó para consensuar nada.

"Desde el PRO hemos tratado de buscar que la gente participe en política y que se anuncie otro frente es importante también para la democracia. Nosotros en el Frente Con Vos, desde Juntos por el Cambio hemos venido desde 2011 construyendo equipos de trabajos con gran respeto y con mucho diálogo entre el PRO, Producción y Trabajo, Actuar, el radicalismo, Dignidad Ciudadana, el bloquismo disidente. En este caso seguimos con las puertas abiertas, en el día de hoy se sumó el sector del bloquismo que representa Juan Domingo Bravo y es importante que muchos sanjuaninos que comparten la misma idea de provincia y de país se sigan sumando", analizó Cornejo en Radio Sarmiento.

No obstante "las puertas abiertas", aclaró que "en cada partido estamos trabajando de manera que el 14 podamos cerrar con la mayor cantidad de personas posible, pero con aquellas personas que compartamos la misma idea objetiva de provincia que queremos, por supuesto los que estén del lado de defender al país del atropello que viene de parte de Cristina Fernández de Kirchner en la figura de Alberto Fernández".

La última campaña del Frente Con Vos en 2019.

A la vez, ahondando sobre las declaraciones de Alfredo Avelín de Cruzada Renovadora sobre que desde Juntos por el Cambio dilatan el consenso, el macrista Cornejo opinó que "no tengo ningún llamado de Alfredo Avelín en el transcurso del tiempo. Considero que él ha tomado una decisión con su partido, con las personas que ha consensuado ese frente, es respetable que no nos estemos peleando. Pero para tratar de conformar un frente hay que tener mucho diálogo y hasta el momento no hemos tenido ese diálogo porque estamos en líneas totalmente diferentes y tenemos una visión de país totalmente diferente. Podemos estar en coincidencia en muchos puntos pero en otros estamos muy alejados".

"No recibí llamados de nadie de Consenso Ischigualasto, de ningún miembro de ese grupo", recalcó.

"El gran frente opositor ya está armado, es Juntos por el Cambio, donde todos los partidos que lo conformamos somos la somos la verdadera oposición en San Juan. No discutimos quién es más o menos opositor, estamos parados en lugares diferentes. Yo me coloco al lado de los compañeros con los que estamos representando a este sector y con quienes hemos venido construyendo permanentemente", remarcó Cornejo.

"No le cierro la puerta, ellos están en su trabajo y soy respetuoso, en el caso nuestro tenemos una cantidad de personas trabajando para tener un San Juan diferente y un país representado por dirigentes como Patricia Bullrich, Lilita Carrió, Alfredo Cornejo. Tenemos una oportunidad histórica de luchar por la Republica", analizó.

Cornejo dijo sobre Bullrich que estuvo el sábado en contacto con ella y la felicitó. "Carrió también tomó esa postura y el mismo Mauricio Macri también dijo que lucha por la unidad, Patricia seguirá con sus valores que no responden a un cargo. Prometió que ahora va a recorrer punto a punto el interior. Estoy muy contento de su decisión, la política esta hecha de gestos".

Sobre el 2023 dijo que Bullrich tanto como Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y Macri "tienen las condiciones para de liderar este país, pero ahora está en mirada está en 2021, con mucho diálogo y mucho respeto".