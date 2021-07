Arde la interna de Juntos por el Cambio: Carrió acusó a Manes de "mitómano" y Ritondo de trabajar para el FdT

Una declaración de Facundo Manes a La Nación encendió la mecha en la interna opositora en la Provincia de Buenos Aires. empeñado en su papel de "la nueva política", enfrentado a las viejas prácticas tradicionales, Manes le pidió a sus rivales internos que "no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”.

Esto apunta al papel que Horacio Rodríguez Larreta se juega en la interna bonaerense en favor de Diego Santilli. Larreta necesita que su candidato haga una buena elección en el distrito nacional más poblado para cimentar su sueño presidencial para 2023.

Manes le dio un impulso a la vieja UCR, furgón de cola del irreverente macrismo desde la convención de Gualeguaychú. Así se le animaron al PRO en Córdoba y en otros distritos, donde el partido centenario quiere revalidar viejos títulos.

Es que, como dicen, en cada pueblo hay una comisaría, la municipalidad, una iglesia y un comité.

El radicalismo busca recuperar ese tesoro territorial que el PRO no pudo construir. y la provincia de Buenos Aires es una buena prueba.

Pero Manes no se quedó ahí, en cuestiones de financiamiento más o menos oscuro de las campañas. También castigó a la figura porteña del larretismo, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: “No me parece bien que el vicejefe porteño en ejercicio en una pandemia vaya a la provincia ni que María Eugenia (Vidal) haya venido a la Capital. Eso desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

En nombre de Diego Santilli salió rápidamente a cruzarlo Cristian Ritondo, otro de los dirigentes del PRO que vienen del peronismo: "Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos".

La escalada llegó a un punto en que las cúpulas les pidieron a todos los sectores que bajen los decibeles. El primero en aceptar fue Diego Santilli, que tendió un puente a Manes, al pedirle "mantener una primaria sana, propositiva, porque nuestro adversario es el kirchnerismo", sin hacer referencia explícita a las explosivas declaraciones del neurocientífico.

Carrió vs Manes

La líder de la Coalición Cívica fue otra que desde el principio fustigó la candidatura de Manes. Con un estilo maternal, irónico, bajándole el precio, señaló en tiempos de armados electorales: "Voy a hablar de Manes, que es un buen chico...parece, yo no sé. Una cosa es ser neurocientífico y otra es tener cultura".

Y siguió: "Hay que ver si Manes quiere la unidad", para afirmar que en realidad lo que busca es “ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años".

Hoy, Manes, cuando le recordaron el destrato de la dirigente, aseguró que ella misma en 2015 le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente. Más rápido que ligero llegó la respuesta de la ex diputada: "Las reglas de juego deben ser claras y la prohibición de la mentira entran dentro de las reglas de juego, no se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio".

Manes parece que seguirá en su rol de "no tengo nada que ver con el pasado", y la tradicional estructura de la política no está dispuesta a que el neurocirujano se dé un permanente baño de moral a costa suya.

Continuará.