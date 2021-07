Cornejo arremetió contra Martinazzo por la denuncia de Raverta y dijo que es una movida mediática

A escasas 48 horas para la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, otra esquirla de la bomba incendiaria que es la interna de Propuesta Republicana (Pro) en San Juan, ingresó de lleno en la cúpula dirigencial. Esta vez le toco al presidente del partido en la provincia, el legislador local Enzo Cornejo, por una denuncia pública de la ex concejal María Eugenia Raverta, quien aseguró haber dado al timonel macrista seis cheques para colaborar con la campaña de 2015 y 2017, y no saber qué hizo con el dinero, una suma de 380.000 pesos en total. "No estoy notificado, son trascendidos, no tengo información al respecto", dijo Cornejo a este medio. Y en un comunicado agregó: "Martinazzo recibe instrucciones para debilitar al Pro".

Según contó la misma Raverta, el 30 de junio pasado entregó la documentación respaldatoria sobre sus dichos al Tribunal de Disciplina del Pro. Y afirmó, en entrevista radial, que hay más ex concejales que expresaron su malestar con la irregular situación. "Nosotros hemos pedido, yo y varios afiliados, y venimos pidiendo desde hace algún tiempo la remisión de los balances partidarios, cosa que no sucede, y nosotros tener en claro las cuentas del partido. Eso hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta", dijo la mujer. Pero la cuestión no queda ahí.

Las irregularidades en el manejo de fondos ya fueron noticia. Hace poco, la concejal de Rawson, María Verónica Benedetto, denunció a la vicepresidente del Pro, Gimena Martinazzo, por exigir a los cuatro ediles en ese departamento que paguen por su cargo con el 20% de los sueldos. En ese momento, la situación se pintó cómo una estructura de corrupción sistemática al interior del partido amarillo y la causa también la tomó el Tribunal de Disciplina. Todavía no hay respuesta sobre eso. Aunque Martinazzo aprovechó esta acusación de Raverta para llevar agua para su molino, por decirlo mal y pronto. Analizó el avance de los procesos y dijo: “Avanza más rápido la causa Benedetto-Martinazzo que la causa Cáceres-Martinazzo”.

Cabe recordar que la madre del conflicto intestino en el Pro San Juan es la grieta entre la dirigente rawsina y el diputado nacional Eduardo Cáceres, que comenzó cuando ella lo denunció por violencia de género. El abogado de Martinazzo, Gustavo Tabachnik, dijo que “la causa Martinazzo-Cáceres está paralizada y la otra avanza más rápido cuando el orden cronológico de las presentaciones es al revés”. Así está la puja judicial y personal entre ambos pesos pesados del macrismo local.

En esa interna, el golpeado ahora es Enzo Cornejo. El legislador contó a Tiempo de San Juan, en referencia a la denuncia de Raverta y, principalmente a las palabras de Martinazzo, que "no puede estar enfocado en este tipo de situaciones" cuando es un momento electoral. Atribuyó la acusación de la ex edil capitalina a una movida mediática a pocos días de la conformación de frentes. Y comentó que este lunes, en Asamblea, la militancia había acordado integrar Juntos por el Cambio en la provincia, en alianza con Producción y Trabajo, la Unión Cívica Radical y otros. "La única que faltó en la reunión virtual fue Gimena Martinazzo", señaló.

Para Cornejo, detrás de la denuncia pública hay "prácticas de la vieja política". De ahí la frase inicial del comunicado de prensa del partido: "Martinazzo recibe instrucciones para debilitar al Pro". Sin embargo, el presidente del macrismo sanjuanino evitó dar nombres sobre a quién respondería la rawsina. Y refirió a este medio que está sorprendido por la actitud de Raverta. "Los Raverta siempre colaboraron con el Pro".

Las frases más fuertes de Enzo Cornejo sobre los dichos de Gimena Martinazzo

"Martinazzo recibe instrucciones para debilitar al Pro".

“Hay presentaciones en la justicia para que investigue esto, ojalá se llegue a fondo”.

"Martinazzo busca limpiar culpas, busca cómplices, su figura esta complicada por violencia política, firma de documentos en blanco, cobro mensual ilegal a sus concejales, situaciones que confirmó ella misma y falsas denuncias".

"De hace unos meses para acá no se que le pasó, cambió de manera abrupta, no se si está bien o necesita algún tipo de ayuda. No la vemos bien. Hoy faltó a la asamblea partidaria más importante del año, para ella es más importante intentar desprestigiar a quienes representamos un espacio nacional en San Juan con serias chances de gobernar el país en 2023”.

"Por suerte he recibido en las últimas horas gran apoyo de gente que nos conoce a los dos”.