Acto en IMPSA: ¿por qué dos importantes diputados nacionales pegaron el faltazo?

El presidente Alberto Fernández participó este jueves, junto al gobernador mendocino Rodolfo Suárez, del acto para anunciar oficialmente la capitalización del emblema industrial mendocino IMPSA.

IMPSA tiene, entre otros trabajos importantes proyectados, la construcción de las turbinas de la próxima represa sanjuanina El Tambolar, y trabaja en la recuperación y puesta a punto de la hidroeléctrica del dique de Ullum.

Más allá de la foto de Suárez con Fernández, importante desde lo político, la jornada dejó las perlas de dos ausencias.

Uno de los que no asistieron al encuentro fue el diputado nacional y ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Desde su entorno aseguraron que la ausencia no tuvo nada que ver con la pésima relación que tiene con el presidente, sino con que tenía turno para vacunarse contra el coronavirus.

Allegados al Presidente aseguran que el faltazo de Cornejo tuvo que ver con la recriminación que el presidente Fernández le hizo a Suárez durante una videoconferencia por no contener al verborrágico legislador, cuyas declaraciones "no contribuyen en nada" a la unidad nacional.

El otro ausente fue el diputado nacional José Luis Ramón. El intengrante del interbloque federal, líder del grupo legislativo "los Ramones", y que suele acompañar al oficialismo enh las votaciones parlamentarias, no dejó lugar a dudas: no fue porque no está de acuerdo con la capitalización de la empresa de la familia Perscarmona.

Capitalización de IMPSA

El Estado nacional se transformará en el principal accionista con el 63,7 por ciento del total por 15 millones de dólares. A la vez Mendoza participará con el 21,2 por ciento por 5 millones de dólares. El 15,1 por ciento restante permanecerá en manos privadas: un 9,8 por ciento correspondiente a las acciones al fideicomiso de acreedores y el otro 5,3 por ciento para el fideicomiso de la familia fundadora.

El mensaje del Presidente

“Que hoy IMPSA se mantenga de pie es en esencia el resultado del esfuerzo de toda la Argentina, porque el dinero que se invierte desde el Estado nacional es el de todo el país que apuesta a una empresa que se desarrolló en Mendoza, y todos queremos que vuelva a crecer, que se vuelva pujante y que recupere los mercados que ha perdido”, señaló el Jefe de Estado en el acto de auncio de la operación.

Y remarcó: “Si Mendoza tiene una necesidad, la Argentina tiene que atenderla, y ese encuentro para mantener en pie una empresa emblemática y de alta capacidad tecnológica representa el esfuerzo de todos”.

El mandatario estuvo acompañado durante el acto por los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez y de La Rioja, Ricardo Quintela; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente de la empresa, Marcelo Kloster; y el CEO, Juan Carlos Fernández; y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló. También lo acompañaron la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Interior, Eduardo de Pedro, entre otras autoridades.

“Con el esfuerzo de todos podemos hacer un país diferente y podemos sobrellevar la pandemia como lo estamos haciendo: enfrentando un virus maligno que se lleva la salud y la vida de la gente pero sin descuidar la necesidad de que la Argentina siga creciendo y desarrollándose con más igualdad y justicia social”, concluyó.