Según Cafiero, Argentina podría estar toda inmunizada antes de fin de año

Junto con la segunda ola de coronavirus, también se pone a punto la campaña de vacunación en todo el país y, el Gobierno Nacional, quiere terminarla para el 31 de diciembre de este año.

En este sentido habló Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación:

Para el 31 de diciembre me imagino una Argentina toda vacunada

El plan de vacunación masiva avanza en todo el territorio argentino y, siempre según Cafiero, Argentina está llegando a tener el 35% de su población vacunada. "Durante julio tenemos que reforzar para poder llegar al 50%, como algunos países", dijo.

El funcionario de Alberto Fernández, también hizo referencia a la polémica por la segunda dosis de Sputnik V y las fakenews que circularon advirtiendo que la primera dosis se vencía a los 90 días y generó mucha preocupación en la gente.

"Dudar sobre las segundas dosis es agregarle angustia a la gente que está esperando la segunda dosis, algo que no corresponde. Las vacunas no se vencen, lo que tiene el refuerzo es que termina el ciclo de inmunización. No es real que alguien deja de estar protegido al día 91", remarcó Cafiero. En este sentido, el político kirchnerista afirmó que "van a llegar las segundas dosis".

25 millones de dosis en suelo argentino uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ?? pic.twitter.com/KoBM5J1Mzo — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) June 25, 2021

Por último, el jefe de Gabinete, advirtió que la peligrosa variante "Delta" llegará al país pero que se están haciendo todos los esfuerzos por retrasarla.