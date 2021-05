Por primera vez, cara a cara los candidatos a rector debatieron en la previa a las elecciones de la UNSJ

Es la primera vez que los candidatos a rector de la Universidad Nacional de San Juan debatieron previo a las elecciones que se celebrarán el próximo 10 de junio. Rosa Garbarino, Tadeo Berenguer, Roberto Gómez, Jorge Cocinero y Emilio Fernández participaron en la iniciativa de Canal 8. Los ejes temáticos abordados fueron dependencia partidaria, virtualidad, nuevas carreras, presupuesto, colegios preuniversitarios y la gestión de Oscar Nasisi.

El debate se extendió durante una hora y medio, no hubo cruces entre los candidatos sino que más bien hubo opiniones compartidas. El momento más picante fue cuando tuvieron que evaluar los ocho años de liderazgo de Nasisi, al que le achacaron falta de apertura al diálogo en su gran mayoría -excepto Gómez-.

-Dependencia partidaria

El primera en arrancar fue Gómez, quien reconoció estar afiliado a un partido político pero aseguró que el trabajo independiente en lo único que puede evitar el fracaso en la conducción de la casa de altos estudios. Por su parte, el decano de Ingeniería indicó que en su espacio hay personas con distintas ideologías y que él no pertenece a ningún espacio político.

El único que dio a conocer su pertenencia partidaria fue Fernández. "Soy peronista", declaró sin vueltas. "Nuestro espacio está formado por personas con diferentes miradas, lo que no quiere decir que no reivindiquemos la política", añadió. Garbarino, quien supo ser Ministra de Educación de Alfredo Avelín, admitió que abandonó la política partidaria en el 2012, cuando decidió dedicarse a la UNSJ.

El que cerró la ronda fue Cocinero. "La Universidad es una usina de conocimiento, creemos que todas las ideologías son parte de un sistema, solo queremos una universidad activa y en eso nos diferenciamos de otros candidatos", dijo, poniendo distancia del resto.

-Virtualidad

Todos los candidatos coincidieron en la necesidad de profundizar la virtualidad dentro de la Universidad Nacional de San Juan. También destacaron la importancia de asegurar mejores condiciones para la conectividad tanto de alumnos como de docentes.

Arrancó respondiendo Berenguer, quien agregó a las coincidencias con el resto la necesidad de asegurar la conectividad con sistemas de becas y nodos. A su vez, habló sobre la necesidad de gestionar mejorar la conectividad. Para Fernández, es necesario la formación de la planta docente en competencias digitales como así también hacer un censo de los estudiantes que no equipamiento ni conectividad.

Por su parte, Garbarino insistió con las carreras a distancia como así también con las tutorías. Cocinero informó que hicieron un diagnóstico y que elemento distintivo de su gestión será profundizar la bimodalidad.

Cerró Gómez informando que son las tres las cosas a tener en cuenta para mejorar la virtualidad: el presupuesto, el tema tecnológico y la relación con las unidades académicas.

-Nuevas carreras, presupuesto, problemática

Para Fernández, "es preocupante que el presupuesto de la UNSJ no sea público". Y fue más allá: "No sabemos cómo están asignados los recursos, he escuchado a candidatos hacer propuestas interesantes, pero no están los recursos para estas propuestas", agregó.

Garbarino al igual que Berenguer insistieron con la necesidad de armar un presupuesto participativo. También indicó que van a insistir con carreras cortas, con salida laboral.

"Vamos a armar nuevas carreras, involucrar la virtualidad", explicó. En cuanto al presupuesto, pidió revisarlo y marcar reducciones, añadió Cocinero. El decano de Arquitectura dijo que pretende sumar nuevas carreras.

El decano de Ingeniería apuntó al presupuesto y aseguró que no promete la incorporación de carreras rimbombantes porque "no estamos con condiciones para poder cumplirlas".

-Evaluación de la gestión de Nasisi

El único que calificó como muy buena la gestión del rector fue Gómez, quien tiene el acompañamiento de Nasisi en estos comicios.

Para Cocinero, hubo "aciertos y desaciertos". Calificó como buenos los primeros cuatro años y destacó la creación de la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales.

Garbarino dijo que lo positivo fue llevar las carreras a los departamentos alejados pero que hubo poca apertura al diálogo. En la misma línea se expresó Berenguer, quien dijo que la gestión tuvo sus puntos oscuros, como la no terminación de la Escuela de Música y del comedor del CUIM. "El Rector se encerró en sí mismo, no hubo capacidad de diálogo para solucionar problemas", cerró.

El más duro fue Fernández. "Hubo falta de transparencia en las obras, se abandonó la carrera académica y los concursos, se magnificó el desgranamiento de alumnos, ha sido una gestión mediocre", concluyó.