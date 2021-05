Alberto Fernández en Twich: "Cuando siento que con Cristina vamos a explotar, pienso en Macri, y ya está"

El presidente Alberto Fernández sorprendió este jueves con una entrevista ofrecida a un canal de Youtube y disparó definiciones sobre distintos temas de actualidad, entre ellos la heterogénea conformación del Frente de Todos y su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de contar que recuerda a Néstor Kirchner "todos los días" y que siente que fue discípulo del fallecido líder del PJ, puntualizó que con Cristina Fernández de Kirchner no tiene diferencias "en los grandes temas" sino "en las formas". En ese sentido, subrayó que la vicepresidenta "es la líder de la coalición" y señaló que sin ella "no vamos a ningún lado".

Llegó a reconocer que las cosas a veces se pusieron tirantes, pero aclaró: "Cuando estamos a punto de expotar, pienso en Macri y ya está. Y se que ella piensa igual".

También se metió en el terreno electoral, a meses de las elecciones legislativas, y manifestó que la campaña para los comicios de este año será "básicamente mediática", al tiempo queremarcó que habrá que "llegar a la gente de otro modo" pero "convencido que los argentinos saben quien los cuida".

Sobre la oposición, luego del atentado contra un local de La Cámpora y la falsa denuncia de Patricia Bullrich sobre el contrato de vacunas con Pfizer, señaló que "hay que buscar un mecanismo de convivencia democrática" y añadió que "en algún momento se podrá convivir, que no significa pensar igual".

En diálogo con en canal de Youtube de Pedro Rosemblat (conocido como "El cadete" por su trabajo en El Destape), el Presidente se refirió también a temas como el precio de la carne, uno de los que más aquejan a los argentinos y argentinas. En ese marco anunció que las exportaciones de carnes retornarán cuando el Gobierno tenga "resuelto el tema" porque "no puede faltar comida en la mesa de los argentinos".

"Vamos a levantar el cierre cuando tengamos resuelto este tema", dijo el Presidente en una entrevista por Youtube, porque "entre los exportadores y la gente, elijo la gente".

"Esperé a los exportadores todo lo que tenía que esperar, pero no puede faltar comida en la mesa de los argentinos", remarcó.

Fernández indicó que a partir del 1 de enero próximo el Gobierno exigirá que los productores "vendan la carne trozada, por ejemplo el lomo por un lado y el asado por el otro".

"Si se exporta el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme con los precios internos, y entonces si no se exporta habrá más ofertas y los precios tenderán a bajar, de acuerdo a la lógica del mercado", explicó.

El mandatario señaló que "nunca hicieron nada los productores frigoríficos, con precios internacionales similares al precio local", y se preguntó "por qué los argentinos tienen que pagarlo" de la misma manera.

"Lo resolvimos parando las exportaciones, más allá de que estamos perdiendo dólares que podrían entrar, pero quisiera que los formadores de precios se den cuenta que los argentinos no tienen por qué pagar la carne al mismo precio que afuera", resumió.

Fernández dijo que los aumentos de precios se deben a "un conjunto de causas" y refirió que "la inflación que se ve en la producción alimentos, no en la carne, tiene como problema quién se queda con la ganancia".

Comparó la inflación en la Argentina "con el punk", porque "es ese sistema, es muy difícil de prever" donde se "vive en el presente, no en el futuro"; y también lo asemejó a un "alcohólico recuperado, donde no se le puede poner una copa de vino adelante porque toma un sorbo y no para".

"En Argentina, con un poco de inflación, se corre por delante, y en donde 'aumentamos' por las dudas", indicó.

El Presidente señaló que en el país "un plazo fijo se hace a 30 días, no a 180", y ejemplificó que en Estados Unidos "se invierte a 20 años y en Argentina a cinco, porque todos quieren recuperar ya".

La renegociación de la deuda

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y su reciente gira Europea, Fernández planteó "ver algunas reglas que el Fondo tiene y que deben ser revisadas" y apuntó a la "sobretasa" a fijarse "cuando se toma más deuda que la capacidad permitida" de un país.

"Si (el expresidente Mauricio) Macri no hubiese endeudado al país hubiéramos pagado un punto de tasa y ahora pagamos tres, por habernos excedido en nuestra capacidad, con la anuencia del FMI", completó.

Portugal, España, Francia, Alemania e Italia tienen injerencia como socios del Fondo "y esos votos pesan", puntualizó Fernández en referencia a los países visitados, salvo Alemania, con el cual tuvo acercamiento ayer a través de una videoconferencia con la primera ministra Angela Merkel.

En cuanto a su encuentro en Roma con la titular del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, el Presidente expuso la necesidad "de ampliar los plazos" de pago y ver "la tasa", con el objetivo de "ganar tiempo para que el país se recupere".

Fernández recordó que en 2003, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, el país "salió del default tras una negociación muy dura con los acreedores", y reseñó que si bien "los precios internacionales eran parecidos a los actuales, hay desigualdad hoy en día porque la pandemia la profundizó".

Vicentin

Acerca de la causa Vicentin reseñó que la idea fue que "el Estado entrara en las exportaciones de cereales para intervenir y contener los precios internos", y refirió que "eso no es comunismo, es racionalidad".

"Me trataron de chavista o expropiador, pero el mercado no resuelve los problemas sino que el más fuerte prevalece", advirtió.

Hidrovía

En cuanto a la Hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay, cuya concesión venció en 2011 y se prorrogó 10 años más, advirtió que "el trabajo de dragado no lo puede hacer cualquiera, hay pocas empresas en el mundo que hacen eso", y entonces planteó "que las provincias participen en la administración de esos ríos".