Uñac: "La gente muere de Covid en los pasillos de los hospitales, estamos tratando de evitar eso en San Juan"

En la Plaza 25 de Mayo se llevó adelante el acto oficial por la fecha patria que este martes se celebra y, en ese marco, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, habló por primera vez desde que inició el confinamiento estricto y se mostró preocupado por la situación sanitaria que atraviesa el país, sobre todo en otras provincias donde el contexto resulta crítico, al punto que hubo una joven que murió de Covid en un pasillo de un hospital esperando una cama.

"Estamos festejando un día distinto por una cuestión sanitaria. Sin embargo, el país merece que recordemos un hecho tan importante como lo es el 25 de Mayo de 1810", destacó a los micrófonos de Canal 13 y agregó: "En los medios nacionales muestran cómo gente muere en los pasillos de los hospitales, es una realidad dura, nos cuesta procesarla, pero tenemos que asumirla porque está pasando en otros rincones y estamos tratando de evitar que pase en San Juan".

Durante el fin de semana, se conoció el fallecimiento de una joven de 22 años en Santa Fe, que era insulinodependiente. La imagen de Lara es la más cruda del colapso sanitario que atraviesa esa provincia en medio de la segunda ola de contagios. Acostada en un pasillo del hospital, sin cama ni atención y apenas tapada por una campera para protegerse del frío, así tuvo que esperar Lara hasta que finalmente pudieran atenderla.

En ese sentido, el mandatario admitió que esperan que las medidas estrictas tomadas por Nación tengan su efecto y que los contagios, la curva y las muertes por coronavirus se frenen. "No nos imaginábamos que iba a ocurrir, pero ocurrió y tenemos que hacernos cargo de la situación", manifestó.

Respecto a la oposición que prestan aquellos argentinos que están en contra de las restricciones de circulación total, por el daño que sufre la actividad económica, Uñac prefirió no entrar en polémica y promovió el equilibrio. "Queremos ser prudentes, siempre nos hemos volcado por mantener el equilibrio entre los cuidados sanitarios y la economía. No quiero polemizar, entiendo que la gente está cansada de eso", expresó y añadió: "Esta es una realidad que no le gusta a nadie, ni a los que estamos de acuerdo con cumplir con lo sanitario y los que no. Hay que buscar un punto medio porque la situación se puede ir de las manos".

Además, el gobernador se tomó un minuto para valorar la tarea de médicos y enfermeros en la lucha contra el Covid, con la idea de generar conciencia en la población por los cuidados: "El esfuerzo del personal médico hay que reconocer y hay que cuidarlos a ellos también. Debemos recordar que están cansados, llevamos un año y meses de pandemia y han estado siempre en la trinchera".

Uñac realizó el izamiento de la Bandera Argentina para conmemorar los 211 años de la Revolución de Mayo, junto al vicegobernador Roberto Gattoni y el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi.

Semifinales y final del fútbol en San Juan

Después de que se confirmara que las semifinales del fútbol argentino se jugarán en San Juan la próxima semana, a pesar del contexto delicado que se atraviesa por la pandemia, Uñac aseguró que también se llevará adelante -como lo adelantó Tiempo de San Juan- la final en el Estadio Bicentenario de Pocito.

"Son compromisos asumidos, las autoridades dirigenciuales confían en nuestra capacidad de desarrollar este tipo de eventos", sostuvo y agregó: Se pospusieron las fechas de las semis y, en la semana que se vuelve a la normalidad, se jugarán las semifinales y la final. Lo vamos a hacer con el más estricto protocolo", adelantó.

Desde la Liga Profesional de Fútbol informaron que los choques Boca-Racing e Independiente-Colón se disputarán el próximo lunes 31 de mayo en la provincia, mientras que la final será exactamente 48 horas después: el miércoles 2 de junio.