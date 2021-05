Ginés González García lleva a Patricia Bullrich a la Justicia por acusarlo de pedir sobornos por las vacunas

El ex ministro de Salud, Ginés González García, anunció que denunciará penal y civilmente a Patricia Bullrich por acusarlo de pedir sobornos por las vacunas.

El político, explicó en Radio 10 que no va a dejar pasar "una barbaridad de este tipo".

"Esto de que la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que da vergüenza", aseguró González García, indignado con las declaraciones de la presidenta del PRO.

Bullrich, afirma que Ginés y el presidente Alberto Fernández, pidieron "un retorno de dinero" para cerrar el acuerdo con Pfizer y que la vacuna se fabrique y distribuya en el país. "Decidieron que siguiesen las muertes en la Argentina", sentenció la dirigente.

"Si me preguntan como estoy, estoy mal. Si me preguntan que voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia. Denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar", concluyó el ex ministro.