En Calingasta, Uñac habló de la disputa por Manantiales: 'el proyecto de ley es un desatino'

Sergio Uñac visitó Calingasta el mismo día que estaba previsto el tratamiento en el Congreso del polémico proyecto de ley por el que se quería declarar a Manantiales recurso natural de Defensa, lo que tras una fuerte gestión política desde San Juan no se dio. Calificó la iniciativa como "un desatino".

"Nos hemos puesto de acuerdo hace mucho tiempo con el intendente de que nuestro único interés es el del pueblo de Calingasta, de San Juan. Nosotros no estamos discutiendo dominios, no somos apropiadores de terrenos que no nos corresponden. Lo que sí decimos es que en esta Estancia que es patrimonio de los calingastinos y ha sido muy bien cuidada y protegida por ellos, cualquier otro uso va a implicar que se merme el trabajo de muchos calingastinos. Porque ese proyecto de ley impide el uso agrícola, ganadero, impide el uso turístico, la radicación en toda la Estancia. Me parece que es un desatino ese proyecto de ley", analizó el Gobernador en rueda de prensa al pisar el departamento cordilllerano este miércoles, para una entrega de viviendas.

"Lo que tenemos que hacer es mediante el diálogo encontrar un camino común que nos permita seguir utilizando esa estancia como se estaba utilizando. Es fuente de trabajo para muchas personas. Se impide el ingreso de animales, salvo que sean de origen vinculado al Ejército, o sea que tampoco se podría hacer el Cruce de los Andes, ningún tipo de cabalgata, no se podría hacer nada", se lamentó Uñac.

"Por supuesto tampoco se permite el uso con fines mineros. No lo entendemos. Y como no lo entendemos nos hemos opuesto a que se sancione así como está. Lo que estamos haciendo es abrir un camino de diálogo y negociación para ver cuál es la mejor situación, que esa estancia siga estando al servicio de Calingasta y de San Juan porque nosotros sabemos cuidarla y eso pretendemos que se respete", remarcó.

Si bien el tratamiento del proyecto de ley no se dio este miércoles, de igual manera Uñac envió a la Cámara de Diputados local dos proyectos relacionados con Manantiales, uno de expropiación y otro que lo declara área protegida que este jueves tomarán estado parlamentario.