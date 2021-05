Contraataque local por Manantiales: Uñac busca expropiarlo y que lo maneje Provincia

Cuando crece el malestar político en San Juan por el proyecto de ley por el cual el Ministerio de Defensa Nacional busca declarar reserva natural a Manantiales, ubicada en Calingasta, Sergio Uñac envió dos proyectos para expropiar el lugar y declararla área protegida, de manera que el manejo de la Estancia con sus enormes recursos naturales quede en manos de la provincia y no de la Nación.

La reacción provincial se da cuando en la Cámara de Diputados de la Nación ya tiene dictamen de comisión y está en condiciones de tratarse en el recinto un proyecto de ley del Frente de Todos, que incluye a Manantiales en la creación de “la categoría de Reserva Natural de la Defensa (Rnd), que será integrada por aquellos predios, asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y demás organismos descentralizados de dicha jurisdicción ministerial, que presentando elementos de significativo valor para la conservación de la biodiversidad o del patrimonio cultural y natural de la Nación".

Este martes, el vicegobernador Roberto Gattoni, en diálogo con Radio Estación Claridad, informó que "nosotros vamos a tomar intervención desde ahora que está el proyecto de ley". Agregó que "no he visto el proyecto todavía, por supuesto que vamos a actuar para tratarlo rápidamente".

Respecto de la posición de la sanjuanina Daniela Castro que es parte del staff del Ministerio que conduce Agustín Rossi que es el que impulsa el proyecto, Gattoni dijo que "no corresponde hacer imputaciones personales cada uno sabrá, habrá que preguntarle a la Secretaria de Defensa cual ha sido la motivación".

Por otro lado, el Vicegobernador también apuntó contra el diputado nacional José Luis Gioja, quien habría firmado el proyecto de ley: "Entendemos que Gioja sabe, en ese caso habrá que preguntarle cuáles han sido las razones por las cuales ha acompañado los proyectos, sobre todo porque ha tenido una actitud distinta en el pasado y no resulta comprensible". No obstante aclaró que "más allá de las posiciones individuales deben aunarse esfuerzos para que ese proyecto nacional no prospere y no no nos obligue a buscar un proyecto provincial". Gioja salió a aclarar que el “hay acusaciones que no se condicen con la verdad. Hasta que el tema no esté resuelto no se tratará en el Congreso", según publicó Telesol.

Por su parte, Gattoni indicó que el diputado nacional Walberto Allende "ha estado haciendo gestiones para buscar que el proyecto no se trate mañana".

Además, el Vicegobernador analizó que "Manantiales nunca estuvo bajo propiedad de la provincia, parques nacionales tiene Bariloche bajo su gestión y se pueden hacer un montón de actividades. En esto si para poder tomar decisiones sobre el uso de los recursos hay que dar un paso y expropiar estos terrenos se hará, es lo que plantea el gobernador"-

Recordó que "tenemos un acuerdo firmado por (la ex ministra de Defensa Nilda Garré) y Rossi de ponernos de acuerdo en el uso de estas instalaciones. La verdad que (el proyecto de ley nacional nuevo) tiene un carácter muy restrictivo que afecta el interés de Calingasta y de los sanjuaninos".

Explicó que "esto hay que verlo también con perspectiva de futuro, hay concesiones mineras otorgadas en la zona, se ha estudiado como pista de sky y demás. En la Cámara de Diputados vamos a hacer todas las consultas correspondientes y vamos a avanzar".

Sobre si se avanzará igual en San Juan legislativamente más allá de lo que pase en el Congreso, indicó que “vamos a ver que puede suceder, lo ideal es que la cámara de Diputados de Nación postergue este tratamiento y nosotros podamos analizar las opciones”.