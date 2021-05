Crece la disputa de alcance nacional por un paraíso sanjuanino

El intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, informó que este lunes va a firmar un decreto para que el Concejo Deliberante acompañe al Ejecutivo en su reclamo de que la Estancia Manantiales no sea declarado por la Cámara de Diputados de la Nación como Reserva Natural de la Defensa. "Sé que nos acompaña el Gobernador, que dejó en su momento clara su posición de que se debían respetar los derechos de la gente ante este posible tratamiento que nos sorprendió ahora, que lo han tratado en un día y ahora ya está listo para ir al recinto. Haremos la movida que sea necesaria para pedir que no se trate o que se trate sin Manantiales".

Lo que está en juego es un paraje ubicado cerca de Barreal pero donde se accede solo en 4 por 4, con enorme potencial para la actividad agrícola, ganadera, deportiva, turística -como pista de sky- y minera que quedarían restringidas si se aprueba el proyecto. "Estamos tratando, con el Gobernador a la cabeza, hacer una fuerte jugada con nuestros legisladores provinciales para que no acompañen este proyecto. Queremos que se impida el tratamiento de Manantiales como reserva natural, ya que perjudica muchísimo a mucha gente. En forma directa son más de 200 familias afectadas por esta decisión del gobierno nacional", remarcó.

Castañeda, en diálogo con Estación Claridad este lunes, habló de "ignorancia y desconocimiento del lugar", por parte del ministro y la secretaria, en alusión al titular de Defensa Nacional, Agustín Rossi, y la secretaría de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, la sanjuanina Daniela Castro.

"Esto es un proyecto del Ministerio de Defensa, más precisamente de la secretaria de Defensa que es una sanjuanina , Daniela Castro, que nos tendría que haber informado y no lo hizo, porque ella en las declaraciones que ha hecho dijo que no se perjudicaba ninguna actividad económica con este proyecto de Defensa Nacional. Y resulta ser que cuando vemos el proyecto se impiden todas las actividades que ella decía que se podrían realizar. No sé si algún legislador sanjuanino ha acompañado esa decisión pero vamos a hablar con todos, con oficialismo y oposición. Porque esto es parte de San Juan y se perjudica a San Juan", se quejó el jefe comunal.

Castañeda dijo que en los últimos días han estado reuniendo todos los fundamentos de por qué no debe darse como reserva natural de Defensa este lugar para que estos antecedentes lleguen por intermedio del diputado nacional Walberto Allende a la Cámara baja. Anticipó que van a hacer una presentación en conjunto entre Estado y privados para hacer escuchar su voz en el Congreso.

"El proyecto ya lo presentó el ministro, no tiene vuelta pero es necesario que sigamos hablando. Porque reconozco que el terreno es propiedad del Estado Nacional pero nosotros somos también parte como calingastinos, tenemos historias, costumbres y muchas cosas ahí adentro. la vida y libertad de este país pasó por ahí adentro", dijo en referencia a la campaña sanmartiniana, ya que el Cruce de los Andes se inicia desde allí.

Manantiales cuenta con 82.000 hectáreas de superficie, considerado una reserva estratégica de recursos hídricos ya que cuenta con glaciares. Además, incluye alrededor de 90 kilómetros de cordillera y precordillera, con varios pasos que conectan con Chile. Tiene picos de entre 2000 y 6.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Dadas sus características hubo proyectos para convertirlo en pista de sky.