Una jueza con Covid 19 pone en jaque las PASO: mirá que dijo

La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1, María Servini, se contagió de coronavirus luego de haber recibido una primera dosis de la vacuna. La magistrada mostró su enojo, además, porque le suspendieran la segunda aplicación y reclamó que se inmunice a su equipo de trabajo de la Justicia Nacional Electoral.

"Más que sorprendida estoy enojada", sostuvo en una entrevista televisiva.

"Porque a mí me citaron para la segunda dosis el 26 del mes pasado, tenía hasta el lugar para vacunarme, el Club Italiano. Yo me tenía que vacunar a las 15 y una hora antes me dijeron que me suspendían la vacuna", reclamó.

Servini dijo que se comunicó con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a quien le pidió "que por favor me tratara de dar la segunda vacuna porque yo estoy trabajando".

"Nosotros en la justicia penal no podemos dejar de trabajar. He hecho distintas burbujas y tengo siempre trabajando gente", agregó.

Servini, jueza federal con competencia electoral, contó que "ahora para preparar las urnas yo necesito un plantel de gente y necesito vacunarla con las dos dosis porque es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto".

Para la funcionaria judicial, "todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal, y se lo estoy diciendo al Presidente. Se ha manejado irresponsablemente".

Y dio una advertencia sobre el futuro de las PASO: "Si en pocos días no se vacuna mi gente, yo te digo que no se van a hacer. No voy a exponer a 25 personas que están todo el día trabajado a que se enfermen".

Consultada por cómo transita su cuadro de coronavirus, Servini detalló que ayer se hizo el hisopado porque se sentía "mal". "Tuve muchos estornudos, un resfrío muy fuerte, mucha tos y con un cansancio brutal", precisó.

"Si me hubieran dado la segunda dosis estoy segura de que no me hubiera contagiado", añadió.