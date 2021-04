La hija de Baby Etchecopar se bajó de la política antes de subirse, y el padre la defendió

María Paz Etchecopar es la hija del conductor de radio y televisión Ángel Etchecopar, conocido como "Baby".

Etchecopar, de reconocida prédica antiperonista y defensor del gobierno de Mauricio Macri, salió en defensa de su hija, María Paz, que se bajó de la carrera política antes de comenzar, tal cual lo había sugerido días atrás.

La presión y los "ataques" en redes sociales fueron tan grandes que la joven no lo soportó y abortó rápidamente la idea.

Jamás me burlaría de lo horrible que es la hija de Baby Etchecopar porque eso es una canallada. pic.twitter.com/7bB8bpc9zX — Chelazo (@CheloFerullo) April 6, 2021

El verdadero padre de María Paz Etchecopar es Néstor. pic.twitter.com/VJD9FceJV5 — Pe (@pedritinsky) April 6, 2021

Su padre salió a defenderla: “Tiene 37 años, un hijo, es muy inteligente y buena pero le pegan por el apellido”.

La carrera política de María Paz Etchecopar duró menos que Contrafuego — Jynx (@wild_jynx) April 6, 2021

“Le han pegado con mucha misoginia y agresión. Le decían ’sos facha como tu viejo’, y por ahí ella es pañuelo verde y no lo saben. Son tan ignorantes que como mi hija es muy honesta, decente y demasiado para hacer política, me dijo ‘papá no quiero más esto, me tienen podrida, son muy agresivos’", amplió.

Etchecopar confesó que cuando su hija le comentó su intención de hacer política, él le dijo: “Hija, esto es un barrial, un enchastre, si te querés ensuciar metete, sino quedate con tu hijo en tu casa”.

“Le dije que haga lo que quiera, como a todos mis hijos. Yo estoy detrás de ellos para respaldarlos, pero les doy libertad de acción en sus decisiones personales. No soy de controlarlos, ellos ya son grandes los tres y son muy honestos. Estoy muy orgulloso, los amo y los voy a defender siempre porque son mi sangre. Están primero ellos, después mi pareja y por último el trabajo”, aclaró.