¡Bomba! Alberto sugirió que podría volver el IFE

Alberto Fernández, entrevistado en Radio con vos, dejó la puerta abierta a la vuelta del ingreso Familiar de Emergencia.

Si bien el mandatario consideró que "la economía está funcionando", aclaro que no pierde "de vista que la situación para mucha gente es gravísima".

Consultado puntualmente sobre el programa, apuntó que "no tengo previsto que vuelva el IFE. No hemos detectado focos en fábricas y los protocolos se han cumplido. Hoy no hace falta".

Pero puesto de cara a los escandalosos números de pobreza e indigencia, que suman a casi el 6'0% de la población aclaró: "si hiciera falta, voy a ayudar a los argentinos a salir de este trance".

El tema genera fricciones fuertes al interior del Frente de Todos. Por un lado, sectores más ligados al kirchnerismo sostienen que no son momentos de un fiscalismo extremo, y que la ayuda tiene que llegar a los que la necesitan.

No escapa tampoco a la percepción de los analistas que la cercanía de elecciones claves, como son las de medio término para agosto o setiembre, según se posterguen o no las PASO, son un elemento decisivo en esta intención.

Por el otro lado, desde le ministerio de Economía el titular de la cartera, Martín Guzmán, apeló al manual del monetarismo ortodoxo y dejó en claro que la economía nacional no puede afrontar otra emisión como la del año pasado, que rozó los dos billones de pesos.

