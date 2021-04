Qué opinan los candidatos al Rectorado de la 'apuesta' de que las elecciones no serán en junio

El director del IOPPS y consejero directivo de la FACSO en la Universidad Nacional de San Juan, Antonio De Tommaso, lanzó una opinión que cayó como bomba en la campaña para renovar autoridades en la UNSJ. "Yo apuesto a que no se van a hacer las elecciones de la UNSJ el 10 de junio. Creo con total sinceridad que no haber elecciones en la universidad de junio. Me parece que hay hasta cierta picardía del oficialismo de turno en haber fijado las elecciones para junio que es el mes de mayor riesgo", lanzó el consultor en el programa La Ventana. Tiempo de San Juan les consultó a los cinco aspirantes al Rectorado qué opinan sobre esta "apuesta" que hizo el titular del IOPPS.

Además, De Tommaso sostuvo que "va a haber otras polémicas, sobre el padrón electoral. Porque el padrón que se debe usar para las elecciones del año pasado no es el mismo que pretenden usar ahora, no son las mismas personas, hay gente que se fue y gente nueva que llegó. Es una elección postergada del 10 de junio del año pasado. Esto como un partido de fútbol, ¿con qué jugadores jugamos, con los que se inscribieron el año pasado o con los que tengo hoy?".

Esto opinaron los aspirantes al Rectorado:

-Tadeo Berenguer (Vamos UNSJ)

"No comparto ni me siento receptor de esa opinión porque mi espacio, Vamos, desde hace un año que venía propiciando las elecciones, los mandatos limitados fue una propuesta que llevamos al Consejo Superior que desgraciadamente perdimos por algunos votos, y se estableció la prórroga indefinida, cosa que nunca he compartido. Cada día que pasa somos más ilegítimas las autoridades que estamos. Y es el Consejo Superior el que decidió iniciar el proceso electoral, o sea que más allá que haya alguien, no conozco, alguna persona con alguna intencionalidad oculta, es el Consejo Superior quien tomó la decisión, Desgraciadamente los tiempos del calendario electoral nos llevan no más allá del 10 de junio. Considero que si hacemos buenos protocolos, el ambiente universitario es propicio para las elecciones. Respecto de lo que dice de los padrones desactualizados, no los hay ni envejecidos ni desactualizados, ya que se actualizan permanentemente".

-Jorge Cocinero (Universidad Activa)



"La apreciación de De Tommaso es muy personal, lo que él estima, de un sector interesado en estas elecciones. Lo que sí yo tengo que decir es que advierto que se van a realizar las elecciones, se van a ir cumpliendo todo lo estipulado en el calendario electoral y por más que haya restricciones se van a llevar adelante con protocolos. En ese sentido, la situación está dada para que siga en una normalidad donde nuestro sector sanitario de lo que es la provincia, estamos en buenas condiciones. Si hubiera restricciones creo que nunca van a llegar a volver a Fase 1, eso no lo veo, creo que estamos en una condición bastante favorable".

-Rosa Garbarino (Pluralidad y Compromiso)

"Estamos trabajando y tenemos cierta tranquilidad habiendo escuchado al Vicegobernador que planteó que están analizando la situación y que si San Juan sigue en esta situación que ha aumentado la curva pero tampoco es tanto como en otras provincias, podremos seguir un tiempo más y esperando que no vaya a recrudecer la situación. También la vacunación podemos esperar que colabore en la situación. Ayer en la reunión de Consejo Superior no se ha planteado absolutamente nada de una posible suspensión. Los plazos están marchando y vamos a hacer todos los esfuerzos para que la elección se haga el 10 de junio. Se prorrogó el calendario electoral el año pasado pero no se había iniciado ahora la Junta ya está trabajando en los padrones de forma provisoria lo que es un avance muy importante, hemos llegado a la mitad del calendario".

-Roberto Gómez (Somos UNSJ)

"No estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Nosotros vamos a tener las elecciones. Por supuesto vamos a tener que profundizar los protocolos, tratar de tener situaciones extraordinarias para el desarrollo del comicio, más extendido en tiempo, ocupar los espacios abiertos, multiplicar las mesas. Lo vamos a poder hacer, soy optimista. Si los cuidados siguen avanzando en la provincia esta segunda ola va a estar atemperada. En cuanto a si hubo picardía en las autoridades, no lo entiendo bien, ya que esto lo decidió la asamblea universitaria de la que participaron todos. No sé si hubo 2 o 3 abstenciones, y se votó positivamente. Es difícil suponer que alguien especule de esta manera cuando la realidad nos estaba diciendo otra cosa. Estábamos avanzando favorablemente por cómo se trabajaba el control de la pandemia y creíamos en ese momento que muchos de nosotros íbamos a estar vacunados y podíamos estar en condiciones".

-Emilio Fernández (Encuentro Universitario)

"Considero que Antonio De Tommaso es un profesional conocedor de la universidad y un analista avezado en las cuestiones de orden político. Tiene razón que las condiciones para estas elecciones universitarias han cambiado respecto de las programadas para el año pasado en cuanto a la participación de los votantes de los distintos estamentos eso es una obviedad, desde mi punto de vista eso para las actuales condiciones de ninguna manera le quita legitimidad ni legalidad a las elecciones programadas para este año, siempre considero importante y conveniente que participen de la vida democrática de la UNSJ la mayor cantidad posible de los agentes de los distintos estamentos. Cuando se refiere con énfasis a 'cambio de condiciones', estimo que alude con cierta particularidad al estamento docente, donde por la aplicación del art. 73º de la Convención Colectiva de Trabajo, todas las facultades han regularizado una cantidad importante de docentes que hasta el año pasado estaban en carácter de Interinos.

En cuanto a la suspensión del acto electoral, en mi opinión eso solo va a depender de una profundización de la pandemia COVID-19. Lo cierto es que estas elecciones si se concretan van a ser muy distintas a las anteriores por la imposibilidad concreta de relacionarse que tienen los candidatos con el electorado. Sí coincido en la critica a las autoridades ejecutivas de cómo se está gestionado la UNSJ en la crisis que genera la pandemia".