¿Peligran las elecciones de junio en la UNSJ?

El director del IOPPS y consejero directivo de la FACSO en la Universidad Nacional de San Juan, Antonio De Tommaso, aseguró que apuesta a que no se harán las elecciones en la Universidad el 10 de junio y habló de lo que para él son temas polémicos de cara a las urnas para definir rector, vicerrector y decanos, entre otros cargos. El rector Oscar Nasisi salió a responderle.

"Yo creo con total sinceridad que no haber elecciones en la universidad de junio. Me parece que hay hasta cierta picardía del oficialismo de turno en haber fijado las elecciones para junio que es el mes de mayor riesgo", lanzó el consultor en el programa La Ventana (Canal 5 Telesol).

Noticias Relacionadas En la UNSJ habrá elecciones en 2021 en la misma fecha que iban a ser en 2020

"Se podría haber hecho ahora, podrían haberla convocado para el 1 de marzo o el 15 de abril, me parece que hay una suspicacia muy rara en haber convocado para junio. Pero no se va a hacer y es más, ahí sí puede haber cambios, lo dice alguien que conoce el ámbito de la universidad. Además todavía no hay candidatos", aseguró.

De Tommaso aseguró que "no hay candidatos hasta el día en que se oficializan las listas, sólo el gente que ha manifestado que quiere ser candidato, seguro que surgirán otros pero no sé cuándo van a surgir nombres. Puedo garantizar que habrá malestar en la universidad cuando las elecciones no se hagan en junio porque esto de que se quede más años y más tiempo también produce un malestar".

También explicó que "este es un conflicto mucho más duro que lo de las PASO a nivel nacional porque las PASO se pueden postergar, ya que de última los electos tienen que asumir el 10 de diciembre, pero en la Universidad tendrían que haber asumido el 10 de junio del año pasado".

Además, De Tommaso sostuvo que "va a haber otras polémicas, sobre el padrón electoral. Porque el padrón que se debe usar para las elecciones del año pasado no es el mismo que pretenden usar ahora, no son las mismas personas, hay gente que se fue y gente nueva que llegó. Es una elección postergada del 10 de junio del año pasado. Esto como un partido de fútbol, ¿con qué jugadores jugamos, con los que se inscribieron el año pasado o con los que tengo hoy?".

Profundizó en su teoría diciendo que "hay nuevos docentes que no han entrado por concurso entonces puede haber clientelismo y toda la cosa viene para largo, hay gente que egresó o se jubiló el tema de la Universidad, es un conflicto que viene para largo".

También aseguró que "no creo que la solución sea una intervención Yo creo que el Consejo Superior puede resolverlo junto con la Asamblea Universitaria". Consultado sobre si las autoridades actuales podrían estar a partir del 9 de julio dijo "todo es posible ante la situación que estamos viviendo. De lo que estoy seguro es de que las elecciones no se harán el 10 de junio".

La respuesta de Nasisi

El rector Nasisi contestó, consultado por Tiempo de San Juan, a los dichos de De Tommaso. "Son apreciaciones de él y que indudablemente bueno él tendrá sus propias razones por las cual las hace. Yo lo que te puedo decir es que el Consejo Superior decidió relanzar el calendario electoral, que está vigente y está previsto que las elecciones se hagan el 10 de junio en primera vuelta y el 17 de junio en la segunda vuelta. Dentro de lo que es el calendario electoral hay otras fechas preestablecidas que tienen que ver con la exhibición de padrones provisorios y definitivos, con la prestación de apoderados, la presentación de listas de candidatos y demás. Tal y como están las cosas hoy esto sigue vigente, sigue en funcionamiento. La junta electoral está en funcionamiento y trabajando en ese sentido, lo mismo que las facultades en lo que les competen a cada una y el Consejo Superior".

Respecto de la picardía o suspicacia a la que refirió De Tommaso, el Rector respondió que el Consejo Superior fue el que decidió no convocar en el año 2020 las elecciones y fue el que decidió relanzar el calendario para hacer las elecciones en junio de 2021.

"No sé a qué se refiere con picardía de las autoridades universitarias pero son dichos de él y tendrá sus razones para opinar, pero yo no estoy de acuerdo", dijo Nasisi.

Concluyó asegurando: "Estamos trabajando fuertemente para que haya elecciones en junio más allá de la variación en la condición sanitaria en Argentina, en principio trabajamos en ese marco, con cierto grado de incertidumbre. Estamos convencidos de que el 10 de junio habrá elecciones para que el 1 de julio puedan asumir las nuevas autoridades y seguiremos trabajando en ese sentido. Con un grado de certeza por lo que pasa hoy, elecciones en junio habrá".