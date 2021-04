Massa le dijo al sector vitivinícola que la tolerancia cero de alcohol al volante no está en agenda legislativa

El nuevo tema que genera inquietud en el sector vitivinícola de Argentina es un proyecto de ley que ingresó al Congreso este mes que busca aplicar la tolerancia cero de alcohol para manejar vehículos en todo el país. Hoy algunas provincias ya lo establecen, San Juan no. Ante el obvio impacto que produciría esa medida en el sector vitivinícola, el tema no escapó de análisis en el encuentro que esta semana mantuvo con Sergio Uñac y referentes de la producción del vino el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien les informó que la iniciativa no está en la agenda legislativa de 2021. Según dijo el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, Martín Hinojosa, el proyecto se trató en la reunión y la respuesta de Massa dejó más tranquilo al sector.

Massa recibió especialmente a los cuyanos para analizar el martes por la tarde un conjunto de medidas para promover el desarrollo de esta actividad económica considerada central para la Región.

En el encuentro se manifestó la preocupación del sector por el proyecto de Facundo Moyano para la modificación de la Ley Nacional de Tránsito impulsada por el diputado Facundo Moyano, que pretende establecer la tolerancia cero de alcohol en sangre para manejar, en todo el país. La iniciativa es impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

"Fue uno de los temas que se tocó porque en el sector nos preocupaba esta situación que se había generado", dijo en radio Nihuil. De acuerdo a Hinojosa, el presidente de Diputados les aseguró que "este año no está en agenda legislativa", por lo que no debería generar preocupación en el corto plazo. La noticia fue destacada no sólo por Hinojosa en su cuenta de Twitter sino también por Uñac.

El proyecto presentado por el legislador nacional pretende modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito 24.449, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con más de 500 miligramos por litro de alcohol en sangre. Moyano busca reemplazarlo por la prohibición total de alcohol, es decir, que se sancione una "alcoholemia superior a cero (0) gramos por litro de sangre".

Ya se han escuchado cuestionamientos del sector hacia la tolerancia cero. José Zuccardi, de la Corporación Vitivinícola Argentina, quien también estuvo la reunión con Massa, habría expresado hace algunas semanas que que es un proyecto "altamente nocivo para la economía regional, para la gastronomía, pero fundamentalmente para la población argentina. Porque cuando sacamos el vino de la mesa familiar, que es un alimento y parte de la cultura de los argentinos, dejamos la mesa familiar a merced de bebidas azucaradas, nocivas para la salud".

Por su parte, el sanjuanino que es vicepresidente detrás de Zuccardi, Angel Leotta, dijo esta semana que "es un proyecto que no asegura nada que se eviten los accidentes de tránsito".

(Con información de Memo.com.ar)