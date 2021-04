Tras los escándalos en el EPRE, ¿se viene la intervención?

En el EPRE, las aguas no terminan de aquietarse del todo luego de la salida de Jorge Rivera Prudencio. Por el contrario, elevan el volumen cada vez más y eso ha llevado a que en las últimas horas arreciaran las versiones sobre una intervención en el organismo.

Es un remedio al alcance de la administración provincial si es que confluyeran las causas para hacerlo. Y el volumen de los escándalos no para de subir todos los días, ahora como consecuencia de un nuevo incremento salarial en los ya elevados ingresos de funcionarios –lo que disparó los cuestionamientos sobre Rivera Prudencio-, lo que llevó al diputado nacional Walberto Allende a calificarlo como “absurdo y miserable”.

Allende no es un legislador cualquiera sino un íntimo colaborador de Sergio Uñac, quien lo considera seriamente como postulante a la reelección de su banca este año. No hubo ningún otro pronunciamiento oficial en estos días sobre las conductas de la cúpula del EPRE, que el organismo encargado de fijar la tarifa que pagan todos los sanjuaninos, pero es un tema delicado que preocupa mucho puertas adentro.

Las versiones sobre una eventual intervención se escucharon en todos los ambientes políticos en estas horas, sin ninguna precisión oficial, ni siquiera una insinuación. Lo que sí se sabe es que las repercusiones por estas señales desde el EPRE están siendo analizadas de cerca. Incluso, llamaron la atención los vertiginosos movimientos internos que se vieron repentinamente dentro de la propia repartición.

El último episodio que despertó la atención fue en marzo pasado, cuando Walberto Allende habló del desmesurado aumentado de tres ejecutivos del EPRE que se incrementaron de 110 mil a 180 mil pesos. Se trata de Oscar Trad (actual presidente), Roberto Ferrero (hoy vicepresidente) y Cristian Pelusso (exgerente general y ahora primer vocal). Trad pasó a ganar un poco más de los 615 mil pesos al mes. Ferrero pasó de 396.655 pesos a 579.136 pesos. Y Pelusso de 201.970 pesos el año pasado a 331.830 pesos en marzo último.

Ante este escenario el diputado nacional pidió informes al organismo y se reavivó un viejo debate que se veía dando en la provincia con la posibilidad de sacar una ley para frenar abusos salariales, como el del EPRE, aunque el tema se venía barajando desde enero. Recordando además que en diciembre pasado, Sergio Uñac echó a Jorge Rivera Prudencio (ex presidente del EPRE) tras la agresión verbal a un periodista que consultó en un acto, que estaba lleno de autoridades, empresarios y trabajadores de medios de comunicación, sobre el uso de los fondos de afectación específica del EPRE. En ese momento el exfuncionario reaccionó de la peor manera: a los gritos, lo trató de “ignorante”, “mentiroso” y “cobarde” y se le puso cara a cara y le dijo “dale, pégame, tócame”.

Después de la salida de Rivera Prudencio el organismo siguió funcionando con Trad al frente, pero el Ejecutivo no le perdió pisada. Allende siguió insistiendo con un pedido al Tribunal de Cuentas para que verifique la legalidad del uso de los fondos PIEDE y la Línea de 500 kV para financiar el concurso de anteproyectos para oficinas, cocheras y depósitos para la entidad reguladora. Como el concurso no se llevó adelante, el órgano que controla la legalidad del gasto público estableció que no existió irregularidad. El tribunal si recomendó a los actuales funcionarios que se abstengan de costear dicho concurso, dado que el fondo de la línea de 500 kV sirve para solventar obras específicas. Y en esa ocasión también hubo un cruce entre Rivera Prudencio y Allende.

En ese contexto se maneja la posible intervención del organismo. Tengamos en cuenta que desde 1997, el mismo EPRE creó un decreto reglamentario donde estableció que los sueldos de la entidad se fijan a través de su reglamento interno, es decir, por ellos mismos.