Alberto Fernández y un paso atrás en Twitter: mirá qué imagen compartió y tuvo que borrar

Twitter es una red social que al presidente Alberto Fernández le ha provocado más dolores de cabeza que satisfacciones.

Entre las alegrías podemos contar que por ese medio la ex presidenta Cristina Fernández anunció que él sería quien la acompañaría en la fórmula para las elecciones en las que venció, en 2019.

El resto son errores. viejos insultos, peleas con personajes menores, furias desatadas que sus opositores reflotan cada vez que el presidente habla de moderación y diálogo. Alguna vez le dedicó una a un tuitero sanjuanino.

Luego, en una visita a la provincia y consultado por un periodista local, trató de aclararlo: "Precisamente, eso es un elogio a San Juan, San Juan no se caracteriza por eso más allá de que haya alguno que parezca eso… Y además me debe haber dicho que era sanjuanino, por eso se lo dije… no es justo pensar que los sanjuaninos sean iguales a quien me habló".

Esta vez sucedió algo parecido.

Según algunos medios porteños, Alberto compartió una imagen en sus redes sociales donde se lo ve poniéndole un algodón con alcohol en los glúteos a un gorila (en obvia referencia a los antiperonistas) mientras Putín se prepara para vacunarlo.

El acierto innegable de Argentina en negociar con Rusia y adelantarse con al Sputnik, mientras toda la oposición al denunciaba por "floja de papeles" es una cucarda que el Presidente exhibe con orgullo cada vez que puede.

Y la fabricación en un laboratorio argentino de la vacuna rusa anunciada ayer, otra.

Pero a veces esa alegría no lleva a meter la pata. Luego, al dar marcha atrás, en tiempos de instantaneidad virtual, es tarde.

Críticas opositoras

Dirigentes de Juntos por el Cambio reaccionaron rápidamente a la publicación presidencial con más o menos humor, según el caso.

No se meta con los gorilas, Presidente @alferdez

Ya bastante tenemos con soportarlo a usted y a su gobierno #ElPeorGobiernoDeLaHistoria sin haberlo votado.



Dedíquese a conseguir vacunas. Y no se las roben, esta vez. pic.twitter.com/dhXK52rPrk — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 21, 2021