Piden a Baistrocchi que consiga un reintegro y denuncie a la exgestión Aranda por el pago irregular de una obra

Los concejales de la Capital aprobaron este jueves por unanimidad una comunicación donde le sugieren al intendente Emilio Baistrocchi que busque conseguir el reintegro y denuncie penalmente a quien corresponda de la ex gestión de su antecesor, el también justicialista Franco Aranda, por el pago irregular de una obra municipal. Esto suma un nuevo capítulo a lo que se gesta como una puja política entre el baistrocchismo y el arandismo dentro del PJ local.

Los que están en el tapete son los trabajos de colocación de tapas de arbolado contratados durante la anterior gestión, con la empresa LV SRL. Recientemente recayó sobre la Municipalidad de la Capital, ahora comandada por Baistrocchi, una condena civil que obliga a pagar a la comuna una obra que ya abonó Aranda, debido a irregularidades administrativas. En la gestión del exintendente se pagaron $283.140 por la colocación de estas tapas a Manuel Mínguez que se había presentado como representante técnico de la compañía y luego como socio gerente, pero luego la empresa exigió el pago nuevamente y ahora el municipio fue condenado a pagar nuevamente, esta vez $333.000 más intereses, por la jueza Adriana Tettamanti, titular del Contencioso Administrativo, porque los funcionarios de entonces nunca comprobaron la representación de la empresa por parte de Mínguez y la firma adujo no haber cobrado un peso. Este sujeto falleció en septiembre de 2017.

La sesión, por la pandemia, se hizo en modo virtual.

En este marco, ante las irregularidades detectadas por el pago de obras realizadas por LV SRL, los ediles opositores Juan Sansó, Gabriel D'Amico, Federico Sansó, Silvia Olmos y Ricardo Marún, del interbloque Actuar- Cambiemos y Producción y Trabajo, presentaron en 2018 una denuncia en la Fiscalía de turno. El juez que intervino fue, en su momento, Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, quien ordenó el archivo de la causa porque "no se había agotado aún la instancia administrativa, debiendo esperar resolución final firme que habilite a conocer la decisión del órgano ejecutivo municipal, resultando así que la Justicia no se encuentra habilitada aún para intervenir". Es decir, hasta ese momento, el reclamo de la empresa en sede municipal no había finalizado.

Luego se dio el fallo de la magistrada, y ahora el pedido de los ediles que fue aprobado por unanimidad pero presentado por los opositores del bloque Actuar, Mariano Domínguez y Juan Manuel Sansó. En el documento, el Concejo Deliberante de la Capital le sugieren al intendente Baistrocchi que, una vez determinado el perjuicio fiscal producto de las irregularidades del expediente en cuestión constatada en sede judicial, tome las acciones pertinentes para lograr el reintegro de los fondos erogados; y, en segundo lugar, que de quedar firme la sentencia civil los ediles solicitan que se arbitren los medios necesarios para el recupero de los fondos como así también que se efectúan las acciones judiciales pertinentes.

El intendente Baistrocchi ya se expresó diciendo que tiene la obligación de tratar de recuperar el dinero para la comuna y no descartó denunciar penalmente a la ex gestión Aranda, lo que abre un enfrentamiento político entre ambos justicialistas. Aranda, que ahora integra el directorio del Banco San Juan por la parte estatal, se acaba de presentar como referente del massismo en la provincia, de cara a las legislativas nacionales de este año.