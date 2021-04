La intendenta de Caucete denunció a un periodista por discriminación y violencia de género

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, denunció ante el INADI a un periodista del departamento "por actos discriminatorios y de violencia de género", según confirmó la abogada de la funcionaria a este diario. "Se ha iniciado una denuncia contra Fabian Acosta porque se ha metido en la vida privada de la intendenta y no en cuestiones de gestión al opinar en su programa de radio", afirmó la letrada, Jimena Corona, después de realizar la presentación este viernes.

Y agregó que "este señor era jefe de prensa del ex intendente Julián Gil y desde hace un tiempo viene con distintas agresiones, pero el hecho puntual por el que denunciamos es por uno que sucedió el pasado 25 de marzo cuando empezó a hablar de un supuesto favoritismo político que hay con el alquiler de un salón de eventos para la vacunación. El mismo es alquilado por Salud Pública y no por la intendencia, pero para esta persona acá hay favoritismo con una ex pareja de la intendenta".

Las frases que derivaron en la denuncia fueron las siguientes: "Hay que empezar a investigar porque hasta ahora la intendenta tiene dos parejas estables, uno es el señor Flores que es el dueño del salón San Isidro que es padre de la primer nena. Porque también la segunda nena es de otro papá. Menos mal que hasta ahora tiene hijos de dos relaciones, porque si va a seguir beneficiando a los padres de todas las hijas. Porque es joven la intendenta. Tiene tiempo para tener más hijos y formar nuevos marinovios", sostuvo Acosta haciendo referencia al uso de un salón de eventos para la vacunación contra el Covid-19 donde Rosas habría facilitado el alquiler del mismo a un pariente de su ex pareja, según el periodista caucetero.

Y continuó diciendo que "hubo que ir a alquilarle al tío de uno de los papás de su hija. Da feo olor, parece que hay un favoritismo. Porque no alquilaron otro salón o porque no alquilaron en ningún lugar y llevaron la campaña de vacunación a la terminal. Menos mal que hasta ahora tiene dos marinovios porque sino aparecerían otros beneficios del gobierno y los amores de la intendenta".

Como suele ocurrir en todas las denuncias que se radican en el INADI lo primero que se busca es llegar a un acuerdo entre las partes. Pero en este caso será difícil porque para el periodista caucetero no hubo discriminación y no se respetó su derecho de libertad de prensa, en palabras de la letrada que estuvo reunida con él denunciado este viernes. En tanto que la otra parte pedirá una retracción por los dichos que el comunicador realizó en una emisora caucetera.