¿Sube o no el boleto de colectivo en San Juan?: empresarios insisten

"Ya van a ser dos años del último aumento del boleto. Y en este tiempo hubo un 90% de incremento del combustible y el 30% en los salarios, lo mismo que repuestos y elementos de mantenimiento y ni hablar del precio de las unidades", justificó Ricardo Salvá el presidente de ATAP, que engloba a los empresarios de colectivos en San Juan, la insistencia para conseguir una actualización de tarifas de colectivos en San Juan.

Los empresarios plantearon al Ministerio de Gobierno que conceda un aumento del boleto, que según su pedido llevaría el pasaje común de $22 a $32,60 y el escolar que hoy es de $7, a $10. Ahora Salvá, en diálogo con Radio Sarmiento, dijo que aún están a la espera de una respuesta gubernamental tras la presentación del estudio de costos que se formalizó en la última semana de febrero.

"No tenemos una fecha, sí estamos pidiendo que sea el aumento a la brevedad posible para que las empresas sigan subsistiendo y el servicio se mantenga con la regularidad que corresponde", remarcó. ATAP pidió aumento en todos los boletos, incluyendo primera y segunda sección, escolar, en corta y mediana distancia.

"En 2020 no se suspendieron las compensaciones pero no recibimos ATP. Si uno mira las tarifas, una parte la paga el usuario y otra la paga el Estado para subsidiar, dijo Salvá. Agregó que cuentan con una compensación tarifaria de Nación que en 2020 "no alcanzó pero permitió que subsistieran las empresas en una situación que está difícil para todos los sectores".

El empresario sostuvo que el costo real de un pasaje hoy es de 97 pesos en total, de acuerdo a la cantidad de pasajeros en San Juan. "Si sumamos ayudas y compensaciones estamos lejos de esa cifra", se quejó.

Sobre el equilibrio para mantener el precio del boleto accesible, indicó que "creo que son decisiones políticas, el Estado determina cuánto quiere que cueste el pasaje de colectivo. Mientras más bajo es para el usuario, más altas son las compensaciones. Ellos harán sus evaluaciones..."

Además, aseguró que según su óptica sería mejor que los subsidios se apliquen en la demanda -como un descuento en la tarjeta SUBE del usuario- no en la oferta, lo que "seria más justo y controlable".

Además, consultado en particular sobre el nuevo sistema de colectivos que se pospuso para iniciar en julio en toda la provincia, indicó que "nosotros no hemos pedido que se demore la Red Tulum, pero entendemos que para el inicio sea como todos queremos que es importante que se concluya con las obras de infraestructura y que le van a agregar valor al sistema de transporte publico de San Juan".