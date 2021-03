Mauricio Macri está por presentar su libro, pero recomendó el de otro ex presidente: ¿adivinás cuál?

Dentro de pocos días Mauricio Macri presentará su libro, "Primer Tiempo".

La primera aventura literaria del ex mandatario detalla su paso a paso en la Casa Rosada, y es una manera de decir, aseguran sus allegados, que su carrera política no está terminada.

Pero el empresario se tomó el tiempo para recomendar otro libro, también de un ex presidente: y no, no se trata de Sinceramente, el súper éxito editorial de Cristina Kirchner.

El libro que recomendó Macri es "Una tierra prometida", tal es la traducción literal de la autobiografía de Barack Obama, el primer mandatario negro de los Estados Unidos de Norteamérica.

"Estoy leyendo "A Promised Land", el primer volumen de las memorias personales y presidenciales de Barack Obama. Un libro apasionante e imperdible. Se los recomiendo", apuntó.

En cuanto a su obra, el novel escritor la presentará, aseguran, el 15 de marzo. Estudian dos escenarios probables, ambos de características importantes: el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, o el mismísimo Estadio luna Park.