A más de un mes de la renuncia de Garcés, asumió un nuevo director en el Marcial Quiroga: ¿quién es?

A poco más de un mes de que la ex directora del Hospital Marcial Quiroga renunciara a su cargo por no estar de acuerdo con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, este lunes el nosocomio de Rivadavia tiene una nueva máxima autoridad. Se trata de Andrés Escudero, un profesional que lleva casi diez años trabajando en el hospital y que, hasta este domingo, se desempeñó como jefe del área de Clínica Médica.

Escudero tiene 45 años, se recibió en la provincia de Córdoba y después se vino a San Juan para ejercer su profesión. Es docente en la Universidad Católica de Cuyo, donde desde 2011 se desempeña como profesor adjunto en la cátedra Medicina III. Además, durante la pandemia estuvo abocado a la atención de pacientes con COVID-19.

El profesional llegó a ocupar el cargo de Garcés, quien el pasado 26 de enero, el día que comenzó a regir en todo el país la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo renunció a su puesto.

En aquella oportunidad, la ahora ex directora del nosocomio, expresó que "Mi renuncia es por el tema de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no hay otro motivo. El cargo lo venía ejerciendo como se me solicitó, pero realmente hay una cuestión personal. No coincido con la ley nunca podría garantizar matar a alguien porque mi juramento dice que jamás tengo que lastimar a alguien y debo luchar por la salud de la gente. Respeto la postura de los demás, pero también pido que se respete la mía”.

La asunción

Andrés Escudero recibió este lunes la resolución de designación de manos de la ministra de Salud Pública de la provincia, Alejandra Venerando, y asumió el cargo de director ejecutivo del Hospital Marcial Quiroga, puesto que dejó la Dra. Inés Garcés en enero pasado. En tanto que el resto del directorio continúa con la función que venía ocupando.

Tras recibir la resolución, Escudero agradeció su designación a las autoridades y destacó que “tomo un hospital ordenado y eso permite poder planificar los próximos años de gestión con todos los sectores. El desafío será darle curso a las necesidades de los pacientes y a la demanda de aquellos que no tienen coronavirus, a esos nos vamos abocar. El Marcial Quiroga debe seguir siendo un hospital de puertas abiertas que es lo que nos caracteriza”.

“Somos el segundo hospital más importante y está es una gran ventaja porque nos conocemos todos. Esto hace que seamos una gran familia, por eso nos eligen los pacientes, por la calidad humana, por el trato y porque acompañamos a cada paciente y siempre tratamos de solucionar problemas”, agregó Escudero, quien resaltó que “este 2021 será un año difícil y vamos a tener el mismo escenario y problemas de la pandemia, pero la diferencia es que ya tenemos experiencia”.

En tanto, la Dra. Venerando agradeció al nuevo director ejecutivo por “tomar este desafío de estar el frente del Hospital Marcial Quiroga” y subrayó que “ha sido un año complicado y éste hospital ha demostrado compromiso y responsabilidad con todos los paciente. Se debe seguir esa línea, trabajando en equipo y para el paciente”.

Con la puesta en funciones de Escudero, el Directorio del Hospital Marcial Quiroga quedó conformado por:

Directora Ejecutivo: Dr. Andrés Escudero.

Director Médico de Planificación y Gestión Asistencial: Dr. Sergio Albarracín.

Director Administrativo: CPN Daniel Gerbeno.

Gerente Administrativa: CPN Claudia Fernández.

Gerente Contable: CPN Verónica Correa.