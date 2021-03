Alberto Fernández reconoció que la ministra Losardo se va del Gobierno

En una entrevista con Minuto Uno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció que es inminente que la ministra de Justicia Marcela Losardo dejará su cargo en el gabinete Nacional.

"Marcela Losardo me planteó la semana pasada la posibilidad de dejar su cargo porque entiende que el tiempo que viene requiere otra actitud. Yo no quiero que se vaya pero es cuestión de tiempo y de ver quién es su reemplazante", señaló hoy el primer mandatario.

Losardo es una mujer del riñón político y profesional de Alberto Fernández, de quien fue socia en el Estudio jurídico durante muchos años.

“Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya", dijo Fernández en la entrevista con C5N.

Losardo fue la primera ministra en la que los analistas repararon cuando Cristina Kirchner lanzó la frase “los funcionarios que no funcionan”, ya que especulaban con que la ex Presidenta quería otra velocidad en el tratamiento de la reforma judicial.

Precisamente es un reconocido funcionario kirchnerista quien suena como su reemplazo casi seguro, el rionegrino Martín Soria.

Martín Soria, el candidato más firme para reemplazar a Losardo

Otro que podría ocupar la cartera vacante podría ser el actual segundo de Losardo, el secretario de justicia Juan Martín Mena, otro hombre de reconocida militancia K, pero de un perfil más bajo.