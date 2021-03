Machirulo superstar: mirá qué diputado argentino dijo que no puede debatir con una "mujer", y además "bonita"

La escena causó gracia en algunos casos, asombro en otros, indignación en muchos.

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, abonado a los programas políticos de cable para encarar cuanta discusión ande dando vuelta para defender las posturas del macrismo, se enfrentó con Victoria Tolosa Paz, actual presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

En uno de los puntos más algidos de la discusión, Fernando Iglesias le pidió a Marcelo Bonelli, conductor del ciclo A Dos voces donde se desarrollaba la conversación, otro interlocutor: "¿Artemio (López) no vino? Es difícil discutir así, porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio y me dejaba hablar un poco más".

Iglesias quiso hacer una gracia pidiendo por Artemio López, el consultor kirchnerista que es su archienemigo en debates mediáticos, con discusiones que dejaron capítulos imperdibles, pero quedó escrachado en su "machiruleada".